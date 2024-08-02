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Италия
02 августа 2024, 18:09 | Обновлено 02 августа 2024, 18:30
4594
34

ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик – игрок Ромы

Форвард сборной Украины покинул «Жирону»

02 августа 2024, 18:09 | Обновлено 02 августа 2024, 18:30
4594
34
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик – игрок Ромы
ФК Рома. Артем Довбик

«Рома» официально сообщила о подписании форварда «Жироны» и сборной Украины Артема Довбика. Никаких деталей трансфера и контракта «Рома» не называет.

По информации СМИ, Довбик подписал контракт на 5 лет – до лета 2029 года. Трансфер 27-летнего форварда обошелся «Роме» в 30,5 миллиона евро плюс 6 миллионов бонусов. Также «Жирона» получит 10% от следующего трансфера игрока.

Как и сообщалось ранее, в составе «Ромы» Довбик будет играть под 11-м номером.

За «Жирону» украинец выступал с лета 2023 года. В прошлом сезоне отличился 24 голами и 8 ассистами в 36 матчах испанской Ла Лиги, став лучшим бомбардиром чемпионата.

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Рома Рим Артем Довбик Жирона трансферы трансферы Серии A трансферы Ла Лиги
Олег Дидух Источник: ФК Рома
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Комментарии 34
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Vovan78
Красавчик, Артем! Хай щастить у новому клубі! Бажаю стати кращим бомбардиром Серії А.
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+8
tato88
Успіхів! будемо слідкувати!
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+7
Jeka23
Тепер прийдеться за римлян вболівати, хоча я особисто їх не переварював з часів славнозвісного матчу з ДК, коли Гавранчіч забив і судді в голову чимось попали "тіффозі"
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+6
Pavel_i_CO
Новый виклик для Артема. Удачі у Вічному місті. 
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+5
Lucky_Loser
Банда у Ромі наче більш менш норм, отож успіхв і прогресу бажаю Артему, і головне без травм.
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+4
Показать Скрыть 2 ответа
Людмила Павловська
Черкаси передають привіт. Головне забивай.
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
Nordenus
Нафига вообще было уходить из Жироны...
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+3
Показать Скрыть 3 ответа
evgeniyyea
Артем! Через год ждем хотя бы в топ-3 бомбардиров чемпионата Италии, а лучше №1! Удачи, пусть все получится!
Ответить
+3
Jugger54
Не фанат Ромы, но за Довбиком будем смотреть, да и Де Росси желаю удачи, там явно есть потенциал, если тренер его вдохновил, то все будет круто, ждем 20+ голов за сезон
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+3
Умник
Вдачі Тема.
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+2
Saar
Рома -це бренд. І одна з найкращих команд Європи. Тяжко забивати в Серії А, але Довбик повинен заграти!
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+1
kadaad
На фоне Жироны в чемпионате Испании Рома слабак в чемпионате Италии, отставание от первого места 30 очков и только шестое место.
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+1
iskender
Це помилка, мені здається.
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+1
Kitten
Хочеться,щоб "наколотив" за сезон ще більше як за Жирону!
Успіхів в новій команді!
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+1
Dmitry Shevchenko
Поторопился, надо было бы еще 1 сезон поиграть в лч тем более и показать себя, а так похоже судьба Конопы его можеть настигнуть
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+1
Citrullus lanatus
Рома Довбик! А Артёма запретили.
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0
TolsTIyELF
Удачи, стань новым Дьяволом с Востока. 
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0
Микола Захарченко
Можливо з приходом Артема " Рома"  реально буде боротися за Скудетто . Удачі в новому сезоні ! Артему не збавляти обертів , він вже привчив до своєї результативності ! 🇺🇦✌️🔥
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0
Показать Скрыть 2 ответа
Хосе Карерас
Там 50 чи 25%Мав отримати від трансферу Дніпро 1 якщо не помиляюсь??Жирона спеціально свого чекала))?
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0
ZANREGENT1993
Ждём матч Рома - Дженоа
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0
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