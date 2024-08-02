ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик – игрок Ромы
Форвард сборной Украины покинул «Жирону»
«Рома» официально сообщила о подписании форварда «Жироны» и сборной Украины Артема Довбика. Никаких деталей трансфера и контракта «Рома» не называет.
По информации СМИ, Довбик подписал контракт на 5 лет – до лета 2029 года. Трансфер 27-летнего форварда обошелся «Роме» в 30,5 миллиона евро плюс 6 миллионов бонусов. Также «Жирона» получит 10% от следующего трансфера игрока.
Как и сообщалось ранее, в составе «Ромы» Довбик будет играть под 11-м номером.
За «Жирону» украинец выступал с лета 2023 года. В прошлом сезоне отличился 24 голами и 8 ассистами в 36 матчах испанской Ла Лиги, став лучшим бомбардиром чемпионата.
Signed, sealed, delivered. ✍️🇺🇦#ASRoma pic.twitter.com/8YgEccqrOQ— AS Roma English (@ASRomaEN) August 2, 2024
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