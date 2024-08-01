Не 9-й. Стало известно, под каким номером Довбик будет выступать в Роме
На футболке украинского форварда будет нанесено «11»
В ближайшее время 27-летний украинский форвард Артем Довбик официально станет игроком итальянской «Ромы».
Как сообщает инсайдер Джанлука Лонгари, Довбик будет выступать в римском клубе под 11-м номером.
Ранее появилась информация, что Довбик якобы возьмет номер «9», под которым в «Роме» в минувшем сезоне играл Тэмми Абрахам.
«Рома» заплатит каталонской «Жироне» за Довбика 34 миллиона евро + 5 миллионов евро бонусов. Также в соглашении будет прописан процент от будущей продажи – 10%.
Контракт Артема с итальянским клубом будет рассчитан до 2029 года. Зарплата составит 3 миллиона евро в год без учета бонусов.
🇺🇦1️⃣1️⃣ 🟡🔴 https://t.co/jCr2CnXPGg— Gianluigi Longari (@Glongari) August 1, 2024
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