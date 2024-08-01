Не 9-й. Стало известно, под каким номером Довбик будет выступать в Роме

В ближайшее время 27-летний украинский форвард Артем Довбик официально станет игроком итальянской «Ромы».

Как сообщает инсайдер Джанлука Лонгари, Довбик будет выступать в римском клубе под 11-м номером.

Ранее появилась информация, что Довбик якобы возьмет номер «9», под которым в «Роме» в минувшем сезоне играл Тэмми Абрахам.

«Рома» заплатит каталонской «Жироне» за Довбика 34 миллиона евро + 5 миллионов евро бонусов. Также в соглашении будет прописан процент от будущей продажи – 10%.

Контракт Артема с итальянским клубом будет рассчитан до 2029 года. Зарплата составит 3 миллиона евро в год без учета бонусов.