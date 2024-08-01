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  4. ФОТО. Довбик выбрал номер в составе Ромы. Будет надпись «Артем»?
Италия
01 августа 2024, 08:31 | Обновлено 01 августа 2024, 08:47
2996
1

ФОТО. Довбик выбрал номер в составе Ромы. Будет надпись «Артем»?

Игрока должны презентовать уже в четверг

01 августа 2024, 08:31 | Обновлено 01 августа 2024, 08:47
2996
1
ФОТО. Довбик выбрал номер в составе Ромы. Будет надпись «Артем»?
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Алексей Люндовский, агент форварда Артема Довбика, подтвердил переход игрока сборной Украины из «Жироны» в «Рому», показав футболку новичка римской команды.

Интересно, что вместо фамилии Довбик на футболке написано Артем, однако это пока не значит, что игрок решил теперь выступать с такой надписью в сезоне.

Судя по всему, нападающий сохранит 9-й номер, под которым выступал за «Жирону» (в сборной играет под 11-м). Девятку в минувшем сезоне «Ромы» использовал Тэмми Абрахам.

Ожидается, что римляне уже 1 августа официально объявят о трансфере.

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Артем Довбик Рома Рим Алексей Люндовский Жирона
Иван Зинченко Источник: Corriere dello Sport
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Southeast*
Лучше бы - Bakhmut.   Ведь у нас  даже Артёмовск переименовали.   Неукраинское имя.   Вот в Греции бы сошло.
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