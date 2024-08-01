ФОТО. Довбик выбрал номер в составе Ромы. Будет надпись «Артем»?
Игрока должны презентовать уже в четверг
Алексей Люндовский, агент форварда Артема Довбика, подтвердил переход игрока сборной Украины из «Жироны» в «Рому», показав футболку новичка римской команды.
Интересно, что вместо фамилии Довбик на футболке написано Артем, однако это пока не значит, что игрок решил теперь выступать с такой надписью в сезоне.
Судя по всему, нападающий сохранит 9-й номер, под которым выступал за «Жирону» (в сборной играет под 11-м). Девятку в минувшем сезоне «Ромы» использовал Тэмми Абрахам.
Ожидается, что римляне уже 1 августа официально объявят о трансфере.
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