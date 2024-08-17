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  4. MEGOGO создает бесплатный спортивный телеканал
Украина. Премьер лига
17 августа 2024, 14:13 |
1863
4

MEGOGO создает бесплатный спортивный телеканал

Канал будет показывать футбол, бокс, единоборства, хоккей, мотоспорт

17 августа 2024, 14:13 |
1863
4
MEGOGO создает бесплатный спортивный телеканал
MEGOGO

Стриминговый медиа-сервис MEGOGO получил лицензию на вещание в государственном мультиплексе МХ-7 и создаст общенациональный спортивный канал.

Сообщается, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 8 августа разрешил MEGOGO создать национальный спортивный канал MEGOGO Спорт в государственном мультиплексе МХ-7.

Канал будет доступен для всех украинцев бесплатно в цифровом эфире Т2. Также канал будет транслироваться в кабельных сетях. Начать вещание на канале планируется осенью этого года.

Канал будет рассчитан на широкую аудиторию, у компании права на эфирное вещание – а это более 200 часов в год. Монетизация: прямая реклама, спонсорство и продажа прав на ретрансляцию.

В ответ на вопрос заместителя главы Нацсовета Олега Черныша, будет ли «MEGOGO Спорт» транслировать Лигу чемпионов в Т2, руководитель телевизионного направления Megogo Роман Сагайдак назвал другие чемпионаты и добавил, что компания будет учитывать конъюнктуру рынка.

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Владимир Клепач Источник: Детектор.Медиа
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Комментарии 4
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Андрей Кан
В одному заголовку, відразу два несумісних слова. Мегого і безкоштовний.
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+5
Burevestnik
200 !!!  годин на рік.  скільки в день?
200 : 365 = це 0,59 годин в день, або близько 33 хвилини. 
але це більше, ніж до того як...
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+1
zelc006
Коли вже СуркіZ-ТV  закульгає?
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-2
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