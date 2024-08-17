MEGOGO создает бесплатный спортивный телеканал

Стриминговый медиа-сервис MEGOGO получил лицензию на вещание в государственном мультиплексе МХ-7 и создаст общенациональный спортивный канал.

Сообщается, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 8 августа разрешил MEGOGO создать национальный спортивный канал MEGOGO Спорт в государственном мультиплексе МХ-7.

Канал будет доступен для всех украинцев бесплатно в цифровом эфире Т2. Также канал будет транслироваться в кабельных сетях. Начать вещание на канале планируется осенью этого года.

Канал будет рассчитан на широкую аудиторию, у компании права на эфирное вещание – а это более 200 часов в год. Монетизация: прямая реклама, спонсорство и продажа прав на ретрансляцию.

В ответ на вопрос заместителя главы Нацсовета Олега Черныша, будет ли «MEGOGO Спорт» транслировать Лигу чемпионов в Т2, руководитель телевизионного направления Megogo Роман Сагайдак назвал другие чемпионаты и добавил, что компания будет учитывать конъюнктуру рынка.