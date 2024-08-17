Муж Свитолиной вслед за Элиной вылетел из престижного турнира в Цинциннати

Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 46) завершил выступления на хардовом турнире АТР 1000 в Цинциннати (США).

В 1/8 финала муж Элины Свитолиной проиграл Хольгеру Руне (Дания, ATP 16) в трех сетах за 2 часа и 6 минут.

АТР 1000 Цинциннати. Хард. 1/8 финала

Хольгер Руне (Дания) [15] – Гаэль Монфис (Франция) – 3:6, 6:3, 6:4

Это была вторая встреча соперников. Руне выиграл 2-й очный поединок.

В четвертьфинале Мастерса в США Руне сыграет против победителя противостояния Феликс Оже-Альяссим – Джек Дрейпер.

Для Гаэля это был фактически второй поединок за несколько часов. Ранее француз в трех сетах неожиданно выбил Карлоса Алькараса в матче 2-го раунда, который стартовал днем ранее и был перенесен из-за дождя в конце второй партии.

Соревнования на кортах Цинциннати покинула и Свитолина, которая уступила Арине Соболенко в 3-м круге.