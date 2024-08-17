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  4. Муж Свитолиной вслед за Элиной вылетел из престижного турнира в Цинциннати
ATP
17 августа 2024, 04:12 |
287
1

Муж Свитолиной вслед за Элиной вылетел из престижного турнира в Цинциннати

Гаэль Монфис не сумел справиться с Хольгером Руне после победы над Карлосом Алькарасом

17 августа 2024, 04:12 |
287
1
Муж Свитолиной вслед за Элиной вылетел из престижного турнира в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис и Хольгер Руне

Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 46) завершил выступления на хардовом турнире АТР 1000 в Цинциннати (США).

В 1/8 финала муж Элины Свитолиной проиграл Хольгеру Руне (Дания, ATP 16) в трех сетах за 2 часа и 6 минут.

АТР 1000 Цинциннати. Хард. 1/8 финала

Хольгер Руне (Дания) [15] – Гаэль Монфис (Франция) – 3:6, 6:3, 6:4

Это была вторая встреча соперников. Руне выиграл 2-й очный поединок.

В четвертьфинале Мастерса в США Руне сыграет против победителя противостояния Феликс Оже-Альяссим – Джек Дрейпер.

Для Гаэля это был фактически второй поединок за несколько часов. Ранее француз в трех сетах неожиданно выбил Карлоса Алькараса в матче 2-го раунда, который стартовал днем ранее и был перенесен из-за дождя в конце второй партии.

Соревнования на кортах Цинциннати покинула и Свитолина, которая уступила Арине Соболенко в 3-м круге.

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Хольгер Руне Гаэль Монфис ATP Цинциннати
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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Falko
Усе-таки це було дуже несправедливо. Гаель хлопнув Попиріна, який набрав хорошу форму і щойно виграв Торонто, і самого Алькараса! Він би і Руне хлопнув, але абсолютно не мав часу на відновлення. При тому, все одно виграв першу партію і до останнього чіплявся у 2-й і 3-й. Але здоров'я в супермаркеті не купиш. Переривали ж матч на дощ, але швидко відновили. А було би на кілька годин більше на відпочинок, скажімо, до цинцинатського ранку, впевнений, що дотиснув би.
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