Победа Монфиса не вдохновила. Свитолина проиграла Соболенко в Цинциннати
Элина уступила третьей ракетке мира в двух сетах
Украинская теннисистка Элина Свитолина (№30 WTA) завершила выступления на турнире WTA 1000 в Цинциннати (США).
В третьем раунде украинка проиграла одной из главных фавориток Арине Соболенко (№3 WTA).
Цинциннати. Третий круг
Элина Свитолина (Украина) – Арина Соболенко – 5:7, 2:6
Это была 5-я встреча теннисисток, украинка выиграла один матч. Лучший результат Свитолиной на этом престижном турнире – полуфинал в 2015 году, когда украинка уступила Серене Уильямс.
Элина была последней украинкой, которая оставалась в игре в Цинциннати. Марта Костюк сегодня проиграла первой ракетке мира Иге Свёнтек.
В следующем раунде Соболенко сразится против Людмилы Самсоновой (№17 WTA).
Ранее свой матч против третьей ракетки мужского рейтинга неожиданно выиграл Гаэль Монфис, муж Свитолиной.
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Победа белорусской shemale вполне читалась!
А потом вместе бульбу пошли жрать)