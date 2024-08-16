Победа Монфиса не вдохновила. Свитолина проиграла Соболенко в Цинциннати

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№30 WTA) завершила выступления на турнире WTA 1000 в Цинциннати (США).

В третьем раунде украинка проиграла одной из главных фавориток Арине Соболенко (№3 WTA).

Цинциннати. Третий круг

Элина Свитолина (Украина) – Арина Соболенко – 5:7, 2:6

Это была 5-я встреча теннисисток, украинка выиграла один матч. Лучший результат Свитолиной на этом престижном турнире – полуфинал в 2015 году, когда украинка уступила Серене Уильямс.

Элина была последней украинкой, которая оставалась в игре в Цинциннати. Марта Костюк сегодня проиграла первой ракетке мира Иге Свёнтек.

В следующем раунде Соболенко сразится против Людмилы Самсоновой (№17 WTA).

Ранее свой матч против третьей ракетки мужского рейтинга неожиданно выиграл Гаэль Монфис, муж Свитолиной.