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  4. Победа Монфиса не вдохновила. Свитолина проиграла Соболенко в Цинциннати
WTA
16 августа 2024, 23:41 | Обновлено 17 августа 2024, 00:00
1417
19

Победа Монфиса не вдохновила. Свитолина проиграла Соболенко в Цинциннати

Элина уступила третьей ракетке мира в двух сетах

16 августа 2024, 23:41 | Обновлено 17 августа 2024, 00:00
1417
19
Победа Монфиса не вдохновила. Свитолина проиграла Соболенко в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№30 WTA) завершила выступления на турнире WTA 1000 в Цинциннати (США).

В третьем раунде украинка проиграла одной из главных фавориток Арине Соболенко (№3 WTA).

Цинциннати. Третий круг
Элина Свитолина (Украина) – Арина Соболенко – 5:7, 2:6

Это была 5-я встреча теннисисток, украинка выиграла один матч. Лучший результат Свитолиной на этом престижном турнире – полуфинал в 2015 году, когда украинка уступила Серене Уильямс.

Элина была последней украинкой, которая оставалась в игре в Цинциннати. Марта Костюк сегодня проиграла первой ракетке мира Иге Свёнтек.

В следующем раунде Соболенко сразится против Людмилы Самсоновой (№17 WTA).

Ранее свой матч против третьей ракетки мужского рейтинга неожиданно выиграл Гаэль Монфис, муж Свитолиной.

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Элина Свитолина WTA Цинциннати Арина Соболенко
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 20
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Leonidas B
Еліні не вдалося взяти сет на жаль, щоб затягти соболенку у боротьбу, та ще помилялась значно менше чем вчора, будемо сподіватися що пік форми Еліна покаже на US OPEN. Всім гарних вихідних, дякуємо ЗСУ!
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+7
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C.Пеклов
Дивився матч Еліни крізь призму гри Марти.Так це велика різниця на користь Еліни.В першому сеті гра була майже на рівних,в 2 втома завадила Елі тримати рівень 1 подачі й пішов брак .Будемо сподіватися,що наші тенісистки не будуть статистами на ЮСО.
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+5
Fdail
У першому сеті були можливості перевернути гру та забирати його, а у другому Еля навіть не старалася особливо: просіла перша , беззубий прийом і ось результат:2:6. 
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+3
ВОССТАВШИЙ ИЗ БАНА
Я просто напомню габариты:
Элька - 174 рост, 65 кг вес
Арына - 182 рост, 80 (!) кг вес (почти мужик)
Победа белорусской shemale вполне читалась!
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+2
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Arty900
Багато гри через центр, нашої "улюбленої". Але може це через те, що вже не було сил і достатньої концентрації в розіграшах.
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+1
Muskrat2
А ви не дуже надійтеся на US Open, там замінили корти на більш швидкісні. 
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+1
Oleksandr Barabakh
Но чому всі прогресують у тенісі, крім наших??? Кочені , безпрапорні прогресують, Китай прогресує, а Україна як завжди....ніяк
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+1
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ТвояМамка
Ха ха
А потом вместе бульбу пошли жрать)
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0
Трегубов Дмитро
Усі читають гороскопи, а у ментальну підтримку та ментальну атаку не вірять. Але заради будь-якої Побєди РФ готові на будь-що. І якщо це існує - це потребує протидії.
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0
Stanislav Matusevych
Дива не сталося. Еліна взяла більше геймів, ніж Марта, але великої різниці нема. Топи зараз набагато сильніші.
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-1
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KirTheKing
надо было дожимать чупакабру в 1 сете. у чупакабры слабое место это бэкхенд. с такой игрой игореня победит чупакабру в полуфинале
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-2
Показать Скрыть 3 ответа
Nba37
На очередном турнире быстро все отлетели, как обычно 
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-4
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