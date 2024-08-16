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WTA
16 августа 2024, 20:40 | Обновлено 16 августа 2024, 21:00
2380
14

Первая ракетка мира остановила Костюк на большом турнире в Цинциннати

Ига Свёнтек снова обыграла Марту в двух сетах

16 августа 2024, 20:40 | Обновлено 16 августа 2024, 21:00
2380
14
Первая ракетка мира остановила Костюк на большом турнире в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№21 WTA) завершила выступления на турнире WTA 1000 в Цинциннати (США).

В третьем раунде 15-я сеяная украинка проиграла первой ракетке мира Иге Свёнтек.

Цинциннати. Третий круг
Марта Костюк (Украина) – Ига Свёнтек (Польша) – 2:6, 2:6

Это была 3-я встреча теннисисток, украинка пока не выиграла ни одного сета у этой соперницы.

В 2024 году Костюк обновила личное достижение на турнире в Цинциннати, ранее она дальше второго раунда основы не заходила.

В 1/4 финала Свёнтек сразится против Мирры Андреевой (№24 WTA) или Жасмин Паолини (№5 WTA). Полька выиграла 28 из 30 последних матчей.

Из украинок продолжает борьбу на турнире только Элина Свитолина. Чуть позже она сыграет свой матч 1/8 финала против третьей ракетки мира Арины Соболенко. Кроме Элины, никто из украинских теннисисток пока не обыгрывал первых ракеток мира, у нее на счету 7 таких побед в 14 матчах.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 14
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mevast
Ганебна гра Марти.
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+10
Попандопуло из Одессы
Ига даже играть не начинала. Очень угнетающий осадок после матча.
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+6
Олександр Науменко
Прикро те що впродовж двох сетів ніяких змін, ніякої корекціі в грі, як під копірку.
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+4
Stanislav Matusevych
Порівнюючи з Індіан-Веллсом, Марті вдалося виграти на гейм більше. Ще 5-6 очних зустрічей, і на сет з Ігою можна буде зазіхнути)
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
Hevel_Poland
Nie rozumiem Marty. Każdy wie, że nie miała szans na zwycięstwo, ale 7-8 gemów mogłaby spróbować wygrać. Dziewczyna umie grać w tenisa, technicznie i taktycznie też nie jest zła, ale ewidentnie nie dojeżdża psychicznie. Z Igą nie da się grać na siłę, trzeba stosować dropshoty i maksymalnie wydłużać wymiany. W tym meczu Świątek po 2 gemach pierwszego seta wiedziała, że nie musi zdobywać winnerów, wystarczy trzymać piłkę w korcie i czekać, aż Kostiuk sama przegra. Myślę, że zatrudnienie psychologa na pełny etat dobrze by Marcie zrobiło. Ona nie jest już nowa w WTA, od kilku lat oglądam ją na światowych kortach, ale problemy ciągle ma te same. Jestem fanem Igi, ale lubię i szanuję Martę, dlatego mam nadzieję, że dokona jakichś zmian w swoim tenisie. 👍🇵🇱🇺🇦
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+3
NM16071
Треба ж так назвати статтю. Не було кого зупиняти. Сама зупинилася. 
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+3
C.Пеклов
На жаль,психіка не дала знов зіграти спокійно й влучно.Програла сама собі .
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+3
Leonidas B
На жаль Марта вже який раз проти топів нічого не може показати, Іга сьогодні нічого особливого не показала, спочатку даже у неї був ступор  коли програла перший гейм, Марті взяти своє і були непогані шанси взяти перший сет, що дало б впевненості, але  піетит перед топамі переміг на жаль. Як покарання Марті теба до US OPEN дивиться найкращі матчі Еліни проти топів)))
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+2
Vlad Holl
Перевірила свої сили і виявилося ,що ще рано говорити про серйозні результати. Для перемог є все , не вистачає тільки одного - твердого характеру .
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+2
Nick.Grabowski
Імхо, Марті потрібно доводити власну майстерність до автоматизму, щоб не було залежності від емоційної налаштованості, настрою, суперниці.
Нахабності, зухвалості, егоїзму та цинізму в Марті немає... а тому потрібно піднімати свій рівень стабільності виконання ударів, комбінацій, подачі. 
І ще ... працювати над концентрацією в кожному окремому розіграші. Бути зібраною, чіткою на кожному розіграші, коли це потрібно та свідомо. Кожний розіграш - концентрація, увімкненість та розуміння ідеї (що я хочу зробити, чому і навіщо).
Майстерність в Марти є, але вона сильно плаває (залежна від настрою), концентрація на низькому рівні, чітких комбінацій та тактичних ідей не було видно.   
Імхо, забагато хаосу та туману, таке відчуття, що була сонна, відсутній тонус, енергія.  
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+1
Richard Lewis
Новина без новини
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0
kollekciy
Як і раніше, Марта невірно налаштувалася на гру. Вона і близко не показала свій рівень гри,  там де влучала раніше в більшості випадків, сьогодні були великі аути, подачі прогнозовано, сьогодні не було від початку. Так Марта грає з Ігою та Рибакіною, страх перед іншими, Марта ніби трохи поборола.    
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0
Raien
Не розумію чому стільки хейту в бік Марти. Хто займався спортом більш-менш серйозно, той розуміє що є ті, кому в чомусь дано більше ніж іншим. Ну просто Іга краще грає в теніс, нічого тут не поробиш. Набагато гірше коли Марта програє рівним та слабкішим суперницям. А тут все зрозуміло.
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-2
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