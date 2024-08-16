Первая ракетка мира остановила Костюк на большом турнире в Цинциннати
Ига Свёнтек снова обыграла Марту в двух сетах
Украинская теннисистка Марта Костюк (№21 WTA) завершила выступления на турнире WTA 1000 в Цинциннати (США).
В третьем раунде 15-я сеяная украинка проиграла первой ракетке мира Иге Свёнтек.
Цинциннати. Третий круг
Марта Костюк (Украина) – Ига Свёнтек (Польша) – 2:6, 2:6
Это была 3-я встреча теннисисток, украинка пока не выиграла ни одного сета у этой соперницы.
В 2024 году Костюк обновила личное достижение на турнире в Цинциннати, ранее она дальше второго раунда основы не заходила.
В 1/4 финала Свёнтек сразится против Мирры Андреевой (№24 WTA) или Жасмин Паолини (№5 WTA). Полька выиграла 28 из 30 последних матчей.
Из украинок продолжает борьбу на турнире только Элина Свитолина. Чуть позже она сыграет свой матч 1/8 финала против третьей ракетки мира Арины Соболенко. Кроме Элины, никто из украинских теннисисток пока не обыгрывал первых ракеток мира, у нее на счету 7 таких побед в 14 матчах.
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Нахабності, зухвалості, егоїзму та цинізму в Марті немає... а тому потрібно піднімати свій рівень стабільності виконання ударів, комбінацій, подачі.
І ще ... працювати над концентрацією в кожному окремому розіграші. Бути зібраною, чіткою на кожному розіграші, коли це потрібно та свідомо. Кожний розіграш - концентрація, увімкненість та розуміння ідеї (що я хочу зробити, чому і навіщо).
Майстерність в Марти є, але вона сильно плаває (залежна від настрою), концентрація на низькому рівні, чітких комбінацій та тактичних ідей не було видно.
Імхо, забагато хаосу та туману, таке відчуття, що була сонна, відсутній тонус, енергія.