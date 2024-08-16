Первая ракетка мира остановила Костюк на большом турнире в Цинциннати

Украинская теннисистка Марта Костюк (№21 WTA) завершила выступления на турнире WTA 1000 в Цинциннати (США).

В третьем раунде 15-я сеяная украинка проиграла первой ракетке мира Иге Свёнтек.

Цинциннати. Третий круг

Марта Костюк (Украина) – Ига Свёнтек (Польша) – 2:6, 2:6

Это была 3-я встреча теннисисток, украинка пока не выиграла ни одного сета у этой соперницы.

В 2024 году Костюк обновила личное достижение на турнире в Цинциннати, ранее она дальше второго раунда основы не заходила.

В 1/4 финала Свёнтек сразится против Мирры Андреевой (№24 WTA) или Жасмин Паолини (№5 WTA). Полька выиграла 28 из 30 последних матчей.

Из украинок продолжает борьбу на турнире только Элина Свитолина. Чуть позже она сыграет свой матч 1/8 финала против третьей ракетки мира Арины Соболенко. Кроме Элины, никто из украинских теннисисток пока не обыгрывал первых ракеток мира, у нее на счету 7 таких побед в 14 матчах.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек