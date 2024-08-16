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  4. Элина Свитолина – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
16 августа 2024, 14:45 |
437
0

Элина Свитолина – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего раунда на турнире в Цинциннати

16 августа 2024, 14:45 |
437
0
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

16 августа украинская теннисистка Элина Свитолина (№30 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Цинциннати (США).

В третьем раунде украинка сразится против Арины Соболенко (№3 WTA). Встреча состоится на корте P&G Grandstand после матча Чжэн – Френх. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 21:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 5-я встреча теннисисток, украинка выиграла один матч.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Людмилы Самсоновой (№17 WTA) или Элины Аванесян (№60 WTA).

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Элина Свитолина WTA Цинциннати смотреть онлайн Арина Соболенко
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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