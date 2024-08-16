Элина Свитолина – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча третьего раунда на турнире в Цинциннати
16 августа украинская теннисистка Элина Свитолина (№30 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Цинциннати (США).
В третьем раунде украинка сразится против Арины Соболенко (№3 WTA). Встреча состоится на корте P&G Grandstand после матча Чжэн – Френх. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 21:00 по Киеву.
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Это будет 5-я встреча теннисисток, украинка выиграла один матч.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Людмилы Самсоновой (№17 WTA) или Элины Аванесян (№60 WTA).
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