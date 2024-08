Монфис сенсационно обыграл Алькараса на Мастерсе в Цинциннати

Испанский теннисист Карлос Алькарас (№3 ATP) неожиданно завершил выступления на турнире ATP 1000 в Цинциннати (США).

Во втором раунде Алькарас проиграл французу Гаэлю Монфису (№46 ATP) в двухдневном матче, не сумев защитить очки за прошлогодний финал.

Цинциннати. Второй круг

Гаэль Монфис (Франция) – Карлос Алькарас (Испания) – 4:6, 7:6(5), 6:4

Это была 3-я встреча теннисистов, француз выиграл впервые.

Монфис одержал 9-ю в карьере победу над теннисистом из топ-3 мирового рейтинга. Последний раз это ему удавалось на турнире в Индиан-Уэллс в 2022 году, когда был обыгран Даниил Медведев.

В следующем раунде победитель встречи сразится против Хольгера Руне (№16 ATP).

The magic of Lamonf 🌟



The moment @Gael_Monfils defeated Carlos Alcaraz to become the second oldest ATP player to earn a Top-3 win this century! #CincyTennis pic.twitter.com/fXO6kC3Qgr