Монфис сенсационно обыграл Алькараса на Мастерсе в Цинциннати
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Испанский теннисист Карлос Алькарас (№3 ATP) неожиданно завершил выступления на турнире ATP 1000 в Цинциннати (США).
Во втором раунде Алькарас проиграл французу Гаэлю Монфису (№46 ATP) в двухдневном матче, не сумев защитить очки за прошлогодний финал.
Цинциннати. Второй круг
Гаэль Монфис (Франция) – Карлос Алькарас (Испания) – 4:6, 7:6(5), 6:4
Это была 3-я встреча теннисистов, француз выиграл впервые.
Монфис одержал 9-ю в карьере победу над теннисистом из топ-3 мирового рейтинга. Последний раз это ему удавалось на турнире в Индиан-Уэллс в 2022 году, когда был обыгран Даниил Медведев.
В следующем раунде победитель встречи сразится против Хольгера Руне (№16 ATP).
The magic of Lamonf 🌟— Tennis TV (@TennisTV) August 16, 2024
The moment @Gael_Monfils defeated Carlos Alcaraz to become the second oldest ATP player to earn a Top-3 win this century! #CincyTennis pic.twitter.com/fXO6kC3Qgr
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