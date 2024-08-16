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ATP
16 августа 2024, 22:13 | Обновлено 16 августа 2024, 22:28
1268
3

Монфис сенсационно обыграл Алькараса на Мастерсе в Цинциннати

Муж Элины Свитолиной одолел третью ракетку мира

16 августа 2024, 22:13 | Обновлено 16 августа 2024, 22:28
1268
3
Монфис сенсационно обыграл Алькараса на Мастерсе в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Испанский теннисист Карлос Алькарас (№3 ATP) неожиданно завершил выступления на турнире ATP 1000 в Цинциннати (США).

Во втором раунде Алькарас проиграл французу Гаэлю Монфису (№46 ATP) в двухдневном матче, не сумев защитить очки за прошлогодний финал.

Цинциннати. Второй круг
Гаэль Монфис (Франция) – Карлос Алькарас (Испания) – 4:6, 7:6(5), 6:4

Это была 3-я встреча теннисистов, француз выиграл впервые.

Монфис одержал 9-ю в карьере победу над теннисистом из топ-3 мирового рейтинга. Последний раз это ему удавалось на турнире в Индиан-Уэллс в 2022 году, когда был обыгран Даниил Медведев.

В следующем раунде победитель встречи сразится против Хольгера Руне (№16 ATP).

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ATP Цинциннати Гаэль Монфис Карлос Алькарас (теннисист)
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 3
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mevast
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+4
Falko
Монфіс все-таки шоумен ) Спокійно поставився до виграшу, пообнімався з Алькарасом, привітав і подякував усім присутнім. Тоді на камеру на 2 секунди продемонстрував "тваринну радість від перемоги", тут же заспокоївся, посміхнувся і пішов складати речі.
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+2
Citrullus lanatus
На ужин - вареники
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-2
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