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Украина. Первая лига
28 марта 2025, 20:10 | Обновлено 28 марта 2025, 20:11
271
0

Главный тренер Миная объяснил, как удалось удержать лидеров команды

Гуничев, Дмитрук и Чуев остались в составе закарпатцев

28 марта 2025, 20:10 | Обновлено 28 марта 2025, 20:11
271
0
Главный тренер Миная объяснил, как удалось удержать лидеров команды
ФК Минай

Главный тренер «Миная» Евгений Калиниченко объяснил, как удалось удержать лидеров команды.

«После того, как я возглавил команду, то говорил со всеми футболистами. Просил остаться и Воробчака, и Прихну. Не получилось. Гуничев, Дмитрук и Чуев услышали и остались. Я рад, что они остались, ведь благодаря им можно строить хорошую команду.

Надо понимать, что опытные исполнители подбирались, чтобы вернуться в УПЛ. Не получилось и они покинули клуб. Мы решили сделать ставку на молодежь. Заменить несколько футболистов для нас не проблема», – прокомментировал Евгений Калиниченко.

29 марта «Минай» сыграет матч Первой лиге на выезде против «Диназа». Обе команды будут бороться за выживание в этом сезоне.

Ранее стало известно, что «Минай» подписал экс-игрока киевского «Динамо».

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Минай Первая лига Украины Евгений Калиниченко Егор Гуничев Тарас Дмитрук Богдан Чуев
Александр Сильченко Источник: Украинский футбол
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