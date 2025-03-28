Главный тренер Миная объяснил, как удалось удержать лидеров команды

Главный тренер «Миная» Евгений Калиниченко объяснил, как удалось удержать лидеров команды.

«После того, как я возглавил команду, то говорил со всеми футболистами. Просил остаться и Воробчака, и Прихну. Не получилось. Гуничев, Дмитрук и Чуев услышали и остались. Я рад, что они остались, ведь благодаря им можно строить хорошую команду.

Надо понимать, что опытные исполнители подбирались, чтобы вернуться в УПЛ. Не получилось и они покинули клуб. Мы решили сделать ставку на молодежь. Заменить несколько футболистов для нас не проблема», – прокомментировал Евгений Калиниченко.

29 марта «Минай» сыграет матч Первой лиге на выезде против «Диназа». Обе команды будут бороться за выживание в этом сезоне.

Ранее стало известно, что «Минай» подписал экс-игрока киевского «Динамо».