ОФИЦИАЛЬНО. Минай усилился экс-игроком Динамо и Александрии

21-летний центральный защитник Павел Захидный стал игроком перволигового «Миная».

Об этом сообщает официальный сайт закарпатского клуба.

Захидный – воспитанник ФК «Львов». Впоследствии находился в структуре киевского «Динамо» и играл за команду U-19. В 2021-2023 годах выступал за молодежный состав «Александрии».

Первый круг чемпионата провел в киевском «Локомотиве», где сыграл 11 матчей во Второй лиге и забил 2 гола.

В «Минае» будет выступать под 13-м номером.

Ранее сообщалось, что экс-голкипер «Мариуполя» не подошел тренерскому штабу закарпатцев.