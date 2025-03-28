ОФИЦИАЛЬНО. Минай усилился экс-игроком Динамо и Александрии
Павел Захидный присоединился к команде на правах свободного агента
21-летний центральный защитник Павел Захидный стал игроком перволигового «Миная».
Об этом сообщает официальный сайт закарпатского клуба.
Захидный – воспитанник ФК «Львов». Впоследствии находился в структуре киевского «Динамо» и играл за команду U-19. В 2021-2023 годах выступал за молодежный состав «Александрии».
Первый круг чемпионата провел в киевском «Локомотиве», где сыграл 11 матчей во Второй лиге и забил 2 гола.
В «Минае» будет выступать под 13-м номером.
Ранее сообщалось, что экс-голкипер «Мариуполя» не подошел тренерскому штабу закарпатцев.
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