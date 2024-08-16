16 августа на турнире ATP 1000 в Цинциннати (США) состоялся матч между испанским теннисистом Карлосом Алькарасом (№3 ATP) и Гаэлем Монфисом (№46 ATP).

Испанский теннисист проиграл в матче из 3-х сетов, несмотря на то, что первая партия осталась за ним. В решающем сете Алькарас уступил со счетом 4:6, а после окончания игры уничтожил свою ракетку.

В следующем раунде муж украинской теннисистки Элины Свитолиной – Гаэль Монфис – сразится против Хольгера Руне (№16 ATP).

Цинциннати. Второй круг

Гаэль Монфис (Франция) – Карлос Алькарас (Испания) – 4:6, 7:6(5), 6:4

ВИДЕО. Реакция Алькараса на проигрыш мужу Свитолиной