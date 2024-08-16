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ATP
16 августа 2024, 22:24 | Обновлено 16 августа 2024, 22:53
745
0

ВИДЕО. Реакция Алькараса на проигрыш мужу Свитолиной

Испанский теннисист просто уничтожил свою ракетку

16 августа 2024, 22:24 | Обновлено 16 августа 2024, 22:53
745
0
ВИДЕО. Реакция Алькараса на проигрыш мужу Свитолиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

16 августа на турнире ATP 1000 в Цинциннати (США) состоялся матч между испанским теннисистом Карлосом Алькарасом (№3 ATP) и Гаэлем Монфисом (№46 ATP).

Испанский теннисист проиграл в матче из 3-х сетов, несмотря на то, что первая партия осталась за ним. В решающем сете Алькарас уступил со счетом 4:6, а после окончания игры уничтожил свою ракетку.

В следующем раунде муж украинской теннисистки Элины Свитолиной – Гаэль Монфис – сразится против Хольгера Руне (№16 ATP).

Цинциннати. Второй круг

Гаэль Монфис (Франция) – Карлос Алькарас (Испания) – 4:6, 7:6(5), 6:4

ВИДЕО. Реакция Алькараса на проигрыш мужу Свитолиной

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ATP Цинциннати Гаэль Монфис Карлос Алькарас (теннисист)
Алексей Тиньков Источник: X (Twitter)
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