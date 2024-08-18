Без неожиданностей. Анчелотти назвал стартовый состав Реала на матч Ла Лиги
18 августа в 22:30 по Киеву сливочные сыграют с Мальоркой, Андрей Лунин остался в запасе
18 августа состоится матч 1-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Мальорка и Реал Мадрид.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе Эстади Мальорка Сон Моикс на Пальме. Время начала встречи – 22:30 по Киеву.
Главный тренер королевского клуба Карло Анчелотти назвал стартовый состав своего коллектива. Украинский голкипер Андрей Лунин ожидаемо остался на скамейке запасных.
В воротах сливочных сыграет Тибо Куртуа. Звездный француз Килиан Мбаппе дебютирует за Реал в чемпионате Испании.
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 18, 2024
🆚 @RCD_Mallorca @UnicajaBanco | #MallorcaRealMadrid pic.twitter.com/JnlnANlTSs
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Голы у криворожской команды забили Принс Аду и Тимур Стецьков
После поражения от «Полесья» подопечным Марино Пушича надо восстанавливать свое реноме