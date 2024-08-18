Без неожиданностей. Анчелотти назвал стартовый состав Реала на матч Ла Лиги

18 августа состоится матч 1-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Мальорка и Реал Мадрид.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе Эстади Мальорка Сон Моикс на Пальме. Время начала встречи – 22:30 по Киеву.

Главный тренер королевского клуба Карло Анчелотти назвал стартовый состав своего коллектива. Украинский голкипер Андрей Лунин ожидаемо остался на скамейке запасных.

В воротах сливочных сыграет Тибо Куртуа. Звездный француз Килиан Мбаппе дебютирует за Реал в чемпионате Испании.