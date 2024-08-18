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Испания
18 августа 2024, 21:02 | Обновлено 18 августа 2024, 21:03
1175
0

Без неожиданностей. Анчелотти назвал стартовый состав Реала на матч Ла Лиги

18 августа в 22:30 по Киеву сливочные сыграют с Мальоркой, Андрей Лунин остался в запасе

18 августа 2024, 21:02 | Обновлено 18 августа 2024, 21:03
1175
0
Без неожиданностей. Анчелотти назвал стартовый состав Реала на матч Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

18 августа состоится матч 1-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Мальорка и Реал Мадрид.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе Эстади Мальорка Сон Моикс на Пальме. Время начала встречи – 22:30 по Киеву.

Главный тренер королевского клуба Карло Анчелотти назвал стартовый состав своего коллектива. Украинский голкипер Андрей Лунин ожидаемо остался на скамейке запасных.

В воротах сливочных сыграет Тибо Куртуа. Звездный француз Килиан Мбаппе дебютирует за Реал в чемпионате Испании.

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Андрей Лунин стартовые составы Тибо Куртуа Килиан Мбаппе Карло Анчелотти Реал Мадрид Мальорка Мальорка - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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