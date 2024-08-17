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Украина. Премьер лига
17 августа 2024, 23:10 |
1267
0

Новый лидер Динамо – о матче с Карпатами и битве с Зальцбургом в ЛЧ

Пихаленок на старте сезона забил 3 гола в шести встречах

17 августа 2024, 23:10 |
1267
0
Новый лидер Динамо – о матче с Карпатами и битве с Зальцбургом в ЛЧ
ФК Динамо Киев

Хавбек Александр Пихаленок забил гол в матче против «Карпат» и помог «Динамо» выиграть со счетом 3:1. Далее киевлян ждет игра плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Зальцбурга».

«Помогают ли такие матчи держать еврокубковый темп? Не то слово. Пропустили на первой же минуте... Но должны были в первом тайме забивать 2-3 мяча, а забили только один. Во втором забили второй и остановились».

«Играли назад, а «Карпаты» давили-давили и могли сравнять. Усталость? Нет усталости, сезон только начался, так что готовимся к «Зальцбургу». У них мощная команда, но играть можно. Посмотрим, как мы себя покажем», – сказал Пихаленок.

Еврокубковый матч пройдет 21 августа.

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Александр Пихаленок Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Карпаты - Динамо Динамо - РБ Зальцбург Лига чемпионов
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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