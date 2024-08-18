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US Open
18 августа 2024, 21:53 | Обновлено 18 августа 2024, 22:01
782
4

Украинские теннисистки получили первых соперниц в квалификации US Open 2024

В отборе к Открытом чемпионату США сыграют: Снигур, Стародубцева, Завацкая и Соболева

18 августа 2024, 21:53 | Обновлено 18 августа 2024, 22:01
782
4
Украинские теннисистки получили первых соперниц в квалификации US Open 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Состоялась жеребьевка квалификации US Open 2024.

В отборе к Открытом чемпионату США сыграют четыре украинки: Дарья Снигур, Юлия Стародубцева, Катарина Завацкая и Анастасия Соболева.

Снигур в 1-м раунде сыграет против «нейтралки» Валерии Савиных (WTA 239).

Стародубцева на старте квалификации встретится с Викторией Хименес Касинцевой (Андорра, WTA 190).

Завацкая выйдет на корт против Ены Сибахары (Япония, WTA 235).

Соболева на своем дебютном американском турнире Grand Slam поборется против Мирьям Бьорклунд (Швеция, WTA 653).

СЕТКА КВАЛИФИКАЦИИ US OPEN

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Ена Сибахара Мирьям Бьорклунд Виктория Хименес Касинцева Валерия Савиных Юлия Стародубцева Дарья Снигур Катарина Завацкая Анастасия Соболева
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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Falko
Насті по блату, як новачку, шведку із 7 сотні виділили? ) У тої wild card? Минулого року була ще на рівні теперішніх Снігур і Стародубцевої. Але потім заручини, цьомки-бомки, плани на життя - не до тенісу.
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0
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Андрій Заліщук
всі наші українки мають без проблем проходити 1 раунд
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0
Muskrat2
Квал непрохідний.
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-1
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