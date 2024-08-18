Украинские теннисистки получили первых соперниц в квалификации US Open 2024

Состоялась жеребьевка квалификации US Open 2024.

В отборе к Открытом чемпионату США сыграют четыре украинки: Дарья Снигур, Юлия Стародубцева, Катарина Завацкая и Анастасия Соболева.

Снигур в 1-м раунде сыграет против «нейтралки» Валерии Савиных (WTA 239).

Стародубцева на старте квалификации встретится с Викторией Хименес Касинцевой (Андорра, WTA 190).

Завацкая выйдет на корт против Ены Сибахары (Япония, WTA 235).

Соболева на своем дебютном американском турнире Grand Slam поборется против Мирьям Бьорклунд (Швеция, WTA 653).

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