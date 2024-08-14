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Суперкубок УЕФА
Реал Мадрид
14.08.2024 22:00 – 22 0 : 0
Аталанта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Суперкубок УЕФА
14 августа 2024, 22:05 |
691
0

Реал Мадрид – Аталанта. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча за Суперкубок УЕФА 2024

14 августа 2024, 22:05 |
691
0
Реал Мадрид – Аталанта. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

14 августа проходит матч за Суперкубок УЕФА между командами Реал Мадрид и Аталанта.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе Народовы в Варшаве. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

В сезоне 2023/24 Реал выиграл титул Лиги чемпионов, а Аталанта взяла трофей Лиги Европы.

Суперкубок УЕФА 2024. Варшава, 14 августа

Реал Мадрид (Испания) – Аталанта (Италия) – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Реал Мадрид – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Реал Мадрид Аталанта Реал - Аталанта видео голов и обзор Суперкубок УЕФА
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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