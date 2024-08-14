Реал Мадрид – Аталанта. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча за Суперкубок УЕФА 2024
14 августа проходит матч за Суперкубок УЕФА между командами Реал Мадрид и Аталанта.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Поединок проходит на стадионе Народовы в Варшаве. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
В сезоне 2023/24 Реал выиграл титул Лиги чемпионов, а Аталанта взяла трофей Лиги Европы.
Суперкубок УЕФА 2024. Варшава, 14 августа
Реал Мадрид (Испания) – Аталанта (Италия) – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
Реал Мадрид – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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