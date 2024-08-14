Реал Мадрид – Аталанта. Видео голов и обзор матча (обновляется)

14 августа проходит матч за Суперкубок УЕФА между командами Реал Мадрид и Аталанта.

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Поединок проходит на стадионе Народовы в Варшаве. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

В сезоне 2023/24 Реал выиграл титул Лиги чемпионов, а Аталанта взяла трофей Лиги Европы.

Суперкубок УЕФА 2024. Варшава, 14 августа

Реал Мадрид (Испания) – Аталанта (Италия) – 0:0 (матч продолжается)

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Реал Мадрид – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция