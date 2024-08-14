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Украина. Первая лига
14 августа 2024, 22:23 | Обновлено 14 августа 2024, 22:37
2755
2

ЛЮБЕНОВИЧ: «Подтверждаю информацию, что я подал в отставку»

Главный тренер «Миная» рассказал о своем уходе из закарпатского клуба

14 августа 2024, 22:23 | Обновлено 14 августа 2024, 22:37
2755
2
ЛЮБЕНОВИЧ: «Подтверждаю информацию, что я подал в отставку»
ФК Минай. Желько Любенович

За три дня до стартового матча в Первой лиге стало известно, что «Минай» может остаться без главного тренера.

13 августа Sport.ua сообщил, что сербский специалист Желько Любенович подал в отставку с этого поста.

Чтобы расставить все точки над «i», корреспондент Sport.ua попросил Любеновича рассказать обо всем в эксклюзивном интервью.

– Некоторые СМИ поспешили опровергнуть новость Sport.ua, что вчера вы подали в отставку. Вы подтверждаете правдивость этой информации?

– Да, подтверждаю. Так и было.

– Выходит, что ваш помощник Дмитрий Бабенко, который опроверг информацию Sport.ua, был не в курсе вашего решения?

– Был в курсе. Возможно, он просто устал от звонков журналистов, звонивших ему целый день – вот и получилось так.

– Кому из руководства вы сообщили о своем решении?

– Сначала спортивному директору Сергею Билану, а затем президенту клуба Валерию Пересоляку.

– Обоим в телефонном режиме?

– Нет. Спортивному директору – вживую, а президенту – по телефону.

– Как они отреагировали?

– Билан не принял мою отставку, а президент сказал, что обсудим все во время встречи.

– Выходит, что за два дня вы так и не встретились с ним?

– Нет. Пока жду этой встречи.

– А если предположить, что из-за занятости или по какой-то другой причине до первого матча чемпионата с ивано-франковским «Прикарпатьем» президент не сможет встретиться с вами, что тогда?

– Даже если эта встреча состоится, я все равно буду на тренерской скамье в игре с «Прикарпатьем». Как будет потом – все зависит от нашего разговора с Валерием Пересоляком.

– Какая причина вашего решения подать в отставку?

– Не хотелось бы об этом говорить. Причин много.

– Одна из них связана с потерей «Минаем» возможности остаться в Премьер-лиге?

– Нет, это вообще не причина. Я был готов работать в Первой лиге, для меня это не проблема.

– Последнее слово в вашей профессиональной судьбе – за президентом клуба или другими лицами руководящего штаба клуба?

– Конечно, за президентом.

– В самом начале лета вы оказались участником эпопеи с переходом на должность главного тренера Ингульца, теперь у вас новое приключение. Подобные перипетии в карьере вас закаляют или утомляют?

– После всех таких ситуаций я становлюсь только крепче. Тем не менее, прошу всех журналистов понять меня: мне не хочется зарабатывать популярность и быть героем новостей на подобную тему. Именно поэтому я и не давал никому интервью по поводу своих намерений. Лучше я буду зарабатывать популярность у кромки футбольного поля, а не новостями обо мне. Поэтому надеюсь, что эта тема закрыта.

Ранее сообщалось, что у Желько Любеновича есть вариант возглавить другой клуб в УПЛ, но тренер еще ничего не решил.

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Минай Первая лига Украины Желько Любенович отставка чемпионат Украины по футболу инсайд Валерий Пересоляк Дмитрий Бабенко
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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