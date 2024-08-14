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  4. У Любеновича есть вариант в УПЛ. Тренер еще не принял решение
Украина. Премьер лига
14 августа 2024, 19:28 | Обновлено 14 августа 2024, 19:29
1472
0

У Любеновича есть вариант в УПЛ. Тренер еще не принял решение

Наставник Миная не знает, где продолжит карьеру

14 августа 2024, 19:28 | Обновлено 14 августа 2024, 19:29
1472
0
У Любеновича есть вариант в УПЛ. Тренер еще не принял решение
ФК Минай. Желько Любенович

По информации ТаТоТаке, тренер «Миная» Желько Любенович на этот момент не покинул команду, но вскоре наставник проведет встречу с владельцем клуба Валерием Пересоляком.

После этого Любенович может уйти из «Миная» – у специалиста уже есть предложение от «Зари», но тренер принципиально не ведет переговоры с командами, где есть наставник.

С «Зарей» сейчас работает Юрий Коваль, а команда после двух туров УПЛ набрала 6 очков.

«Минай» по итогам минувшего сезона вылетел в Первую лигу.

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Валерий Пересоляк Желько Любенович Минай Заря Луганск чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Первая лига Украины
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
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