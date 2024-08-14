Украина. Премьер лига14 августа 2024, 19:28 | Обновлено 14 августа 2024, 19:29
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У Любеновича есть вариант в УПЛ. Тренер еще не принял решение
Наставник Миная не знает, где продолжит карьеру
14 августа 2024, 19:28 | Обновлено 14 августа 2024, 19:29
1472
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По информации ТаТоТаке, тренер «Миная» Желько Любенович на этот момент не покинул команду, но вскоре наставник проведет встречу с владельцем клуба Валерием Пересоляком.
После этого Любенович может уйти из «Миная» – у специалиста уже есть предложение от «Зари», но тренер принципиально не ведет переговоры с командами, где есть наставник.
С «Зарей» сейчас работает Юрий Коваль, а команда после двух туров УПЛ набрала 6 очков.
«Минай» по итогам минувшего сезона вылетел в Первую лигу.
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