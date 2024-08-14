У Любеновича есть вариант в УПЛ. Тренер еще не принял решение

По информации ТаТоТаке, тренер «Миная» Желько Любенович на этот момент не покинул команду, но вскоре наставник проведет встречу с владельцем клуба Валерием Пересоляком.

После этого Любенович может уйти из «Миная» – у специалиста уже есть предложение от «Зари», но тренер принципиально не ведет переговоры с командами, где есть наставник.

С «Зарей» сейчас работает Юрий Коваль, а команда после двух туров УПЛ набрала 6 очков.

«Минай» по итогам минувшего сезона вылетел в Первую лигу.