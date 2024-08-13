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Украина. Первая лига
13 августа 2024, 21:02 | Обновлено 13 августа 2024, 21:09
3006
0

После победного матча. Любенович подал в отставку с поста тренера Миная

Тренер покинул команду Первой лиги

13 августа 2024, 21:02 | Обновлено 13 августа 2024, 21:09
3006
0
После победного матча. Любенович подал в отставку с поста тренера Миная
ФК Минай. Желько Любенович

По информации источника Sport.ua, после вчерашней победы над «Скалой 1911» (3:1) в матче второго этапа Кубка Украины главный тренер «Миная» Желько Любенович подал в отставку.

Что именно стало причиной этого шага – точно неизвестно. Сегодняшнюю тренировку закарпатская команда проводила без сербского специалиста. В «Минае» Любенович успел поработать девять месяцев.

Под его руководством команда уверенно провела весенний отрезок предыдущего чемпионата в УПЛ, однако сохранить место в классе сильнейших им не удалось.

Сперва «Минай» вылетел по спортивному принципу, а затем упустил шанс остаться в УПЛ, проиграв в турнире четырех.

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Желько Любенович чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай Первая лига Украины инсайд отставка
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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