«Бред сумасшедшего». В Минае рассказали, уйдет ли из клуба Любенович
Ассистент главного тренера Дмитрий Бабенко опроверг слухи
Ассистент главного тренера «Миная» Дмитрий Бабенко опроверг информацию Sport.ua об отставке наставника закарпатской команды Желько Любеновича.
– Все на месте, все работают сейчас. Даже не знаю, что вам сказать.
– То есть, и Вы, и Желько продолжаете работу в клубе «Минай», да?
– Да. Я тоже читал, но и вчера, и сегодня все были на тренировке. Для меня вообще как-то смешно.
– Соответственно от руководства нет к вам озвученных претензий?
– Вроде нет. Может они там что-то... От нас, поверьте, даже не знаю, что сказать.
– А был вообще разговор с руководством? Были какие-то задачи на сезон, что ожидается от команды?
– Я же говорю. Мы как работали, так и работаем. Все по плану. Никаких не было вообще каких-то вопросов об отставках или увольнениях. Это бред сумасшедшего.
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