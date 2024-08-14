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  4. «Бред сумасшедшего». В Минае рассказали, уйдет ли из клуба Любенович
Украина. Первая лига
14 августа 2024, 15:11 | Обновлено 14 августа 2024, 15:30
956
0

«Бред сумасшедшего». В Минае рассказали, уйдет ли из клуба Любенович

Ассистент главного тренера Дмитрий Бабенко опроверг слухи

14 августа 2024, 15:11 | Обновлено 14 августа 2024, 15:30
956
0
«Бред сумасшедшего». В Минае рассказали, уйдет ли из клуба Любенович
ФК Минай. Желько Любенович

Ассистент главного тренера «Миная» Дмитрий Бабенко опроверг информацию Sport.ua об отставке наставника закарпатской команды Желько Любеновича.

– Все на месте, все работают сейчас. Даже не знаю, что вам сказать.

– То есть, и Вы, и Желько продолжаете работу в клубе «Минай», да?

– Да. Я тоже читал, но и вчера, и сегодня все были на тренировке. Для меня вообще как-то смешно.

– Соответственно от руководства нет к вам озвученных претензий?

– Вроде нет. Может они там что-то... От нас, поверьте, даже не знаю, что сказать.

– А был вообще разговор с руководством? Были какие-то задачи на сезон, что ожидается от команды?

– Я же говорю. Мы как работали, так и работаем. Все по плану. Никаких не было вообще каких-то вопросов об отставках или увольнениях. Это бред сумасшедшего.

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Дмитрий Бабенко Желько Любенович чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины отставка Минай
Дмитро Вербинський Источник: Трибуна
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