Суперкубок УЕФА14 августа 2024, 23:25 | Обновлено 14 августа 2024, 23:37
404
0
ВИДЕО. Реал забил Аталанте и вышел вперед в матче за Суперкубок УЕФА
Федерико Вальверде отличился в ворота соперников на 59-й минуте
14 августа 2024, 23:25 | Обновлено 14 августа 2024, 23:37
404
0
14 августа проходит матч за Суперкубок УЕФА между командами Реал Мадрид и Аталанта.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Поединок проходит на стадионе Народовы в Варшаве. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
На 59-й минуте счет открыл Федерико Вальверде. Ассист на него отдал Винисиус Жуниор.
❗️ ВИДЕО. Реал забил Аталанте и вышел вперед в матче за Суперкубок УЕФА
ГОЛ! 1:0 Вальверде, 59 мин.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 августа 2024, 21:44 19
Бывший нападающий Динамо прокомментировал спорный эпизод в матче с Рейнджерс
Футбол | 14 августа 2024, 07:01 6
14 августа в 22:00 состоится поединок за европейский супертрофей
Футбол | 14.08.2024, 01:00
Футбол | 14.08.2024, 22:49
Футбол | 14.08.2024, 07:14
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.08.2024, 00:31 1
13.08.2024, 10:56 3
13.08.2024, 10:19 2
13.08.2024, 14:46 4
13.08.2024, 23:41 205
12.08.2024, 18:05 2
14.08.2024, 06:23 28