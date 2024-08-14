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Суперкубок УЕФА
14 августа 2024, 23:25 | Обновлено 14 августа 2024, 23:37
404
0

ВИДЕО. Реал забил Аталанте и вышел вперед в матче за Суперкубок УЕФА

Федерико Вальверде отличился в ворота соперников на 59-й минуте

14 августа 2024, 23:25 | Обновлено 14 августа 2024, 23:37
404
0
ВИДЕО. Реал забил Аталанте и вышел вперед в матче за Суперкубок УЕФА
Getty Images/Global Images Ukraine

14 августа проходит матч за Суперкубок УЕФА между командами Реал Мадрид и Аталанта.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе Народовы в Варшаве. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

На 59-й минуте счет открыл Федерико Вальверде. Ассист на него отдал Винисиус Жуниор.

❗️ ВИДЕО. Реал забил Аталанте и вышел вперед в матче за Суперкубок УЕФА

ГОЛ! 1:0 Вальверде, 59 мин.

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Федерико Вальверде Винисиус Жуниор видео голов и обзор Суперкубок УЕФА Реал Мадрид Аталанта Реал - Аталанта
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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