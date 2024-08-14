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  4. «В мешок и с моста». Леоненко жестко раскритиковал нападение Динамо
Лига чемпионов
14 августа 2024, 22:35 |
2448
6

«В мешок и с моста». Леоненко жестко раскритиковал нападение Динамо

Бывший форвард киевлян очень недоволен игрой атакующего звена команды

14 августа 2024, 22:35 |
2448
6
«В мешок и с моста». Леоненко жестко раскритиковал нападение Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко жестко раскритиковал нападение столичного клуба за действия в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2024/25 против шотландского «Рейнджерс» (2:0).

«О защите можно сказать, что все – молодцы. Серьезных моментов для взятия ворот у шотландцев не было. Защитникам поставим пятерочку. А атаке – ноль, собрать всех в мешок и с моста.

Если бы не выпустили Пихаленка, то так и играли бы в квадрат до конца игры. Парень вышел и просто пробил. Он всегда, когда есть возможность, атакует – удар поставлен. Как Алиев когда-то. Защитник шотландцев в этом эпизоде помешал вратарю вовремя увидеть момент удара. Есть вопросы и к тому, почему Пихаленок раньше не вышел, почему он сидит в запасе.

Когда не создаются моменты, то возникает вопрос, что футболисты делают на поле. Ванат пропал, Ярмоленко пропал, Буяльский выглядел, как будто капитанская повязка для него тяжелая. Думал, кого же можно отметить. Получается, что все одинаковые».

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Динамо Киев Глазго Рейнджерс Лига чемпионов Рейнджерс - Динамо Виктор Леоненко Александр Пихаленок Владислав Ванат Андрей Ярмоленко Виталий Буяльский
Дмитро Вербинський Источник: Футбол 24
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Комментарии 6
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Muskrat2
Цікаві у вас у футболі експерти, рівень - мужик за гаражом.
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+1
Boodya
Судячи з нарізаних на декілька новин "експертних думок" від експертного експерта, йому спортюа знову трибуну дав?
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+1
andre_lui
У мішок з моста - то он шо, мабуть, він с котами робить
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0
PUMA
Жаль что Витьку никто не скинул 
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0
Saar
Яке ж воно чіпушило
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0
Mykola_nik
Ванат не грає а просто бігає по полю... і коли йому йде пас то він піднімає ногу (тіпа це крутий фінт) і пропускає мяч, може за ним хтось пробє, бо сам не може(не вміє)...
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-1
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