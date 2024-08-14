Украина. Премьер лига14 августа 2024, 22:59 | Обновлено 14 августа 2024, 23:23
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Шахтер отказался от трансфера бразильца Уэсли. Коринтианс хотел много
Донецкий клуб предлагал 16+4 млн евро, «Коринтианс» хотел 25–30 млн евро
14 августа 2024, 22:59 | Обновлено 14 августа 2024, 23:23
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Донецкий «Шахтер» интересовался возможностью подписания бразильца Уэсли, левого вингера клуба «Коринтианс».
Горняки отказались от идеи подписания игрока из-за финансовых условий трансфера, сообщает ТаТоТаке.
Донецкий клуб предлагал 16 млн евро + 4 млн евро за трансфер 19-летнего бразильца.
«Коринтианс» хотел получить более солидную сумму – 25–30 млн евро.
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