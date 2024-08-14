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Украина. Премьер лига
14 августа 2024, 22:59 | Обновлено 14 августа 2024, 23:23
182
0

Шахтер отказался от трансфера бразильца Уэсли. Коринтианс хотел много

Донецкий клуб предлагал 16+4 млн евро, «Коринтианс» хотел 25–30 млн евро

14 августа 2024, 22:59 | Обновлено 14 августа 2024, 23:23
182
0
Шахтер отказался от трансфера бразильца Уэсли. Коринтианс хотел много
Getty Images/Global Images Ukraine. Уэсли

Донецкий «Шахтер» интересовался возможностью подписания бразильца Уэсли, левого вингера клуба «Коринтианс».

Горняки отказались от идеи подписания игрока из-за финансовых условий трансфера, сообщает ТаТоТаке.

Донецкий клуб предлагал 16 млн евро + 4 млн евро за трансфер 19-летнего бразильца.

«Коринтианс» хотел получить более солидную сумму – 25–30 млн евро.

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Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ Коринтианс ТаТоТаке
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
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