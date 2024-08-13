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  4. Отказали Вест Хэму, а Шахтеру? Сколько Коринтианс хочет получить за Уэсли
Украина. Премьер лига
13 августа 2024, 18:23 |
221
1

Отказали Вест Хэму, а Шахтеру? Сколько Коринтианс хочет получить за Уэсли

Молодой бразилец заинтересовал сразу несколько клубов из Европы

13 августа 2024, 18:23 |
221
1
Отказали Вест Хэму, а Шахтеру? Сколько Коринтианс хочет получить за Уэсли
Getty Images/Global Images Ukraine. Уэсли

Сегодня в бразильских СМИ появилась новость о готовности донецкого «Шахтера» поторговаться за 19-летнего вингера «Коринтианса» Уэсли.

За талантливого вингера «горняки» готовы заплатить 20 миллионов евро (16 – сразу, а еще 4 – бонусами).

Впрочем, по информации журналиста Экрема Конура, скорее всего, такое предложение не придется по душе боссам «Коринтианса».

Ранее бразильский клуб отверг два предложения за Уэсли от «Вест Хэма», который максимально был готов заплатить за вингера 18 миллионов евро.

«Коринтианс» оценивает Уэсли в 25-30 миллионов евро, поэтому переговоры для «Шахтера», очевидно, окажутся крайне непростыми.

Уэсли в текущем розыгрыше бразильской Серии А имеет на своем счету 22 матча, 2 забитых мяча и 1 результативную передачу.

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Коринтианс Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы Вест Хэм трансферы АПЛ
Алексей Сливченко Источник: Экрем Конур
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