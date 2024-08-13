Шахтер хочет приобрести бразильского таланта за 20 млн евро
Весли может покинуть «Коринтианс»
Донецкий «Шахтер» серьезно интересуется левым вингером бразильского «Коринтианса» Уэсли, сообщает издание UOL Esporte.
По информации источника, представители клуба Украинской Премьер-лиги в последнее время вживую просматривают матчи 19-летнего футболиста.
Отмечается, что «горняки» готовы предложить за игрока гарантированные 16 миллионов евро и еще 4 миллиона бонусами, но, скорее всего, такое предложение все равно не устроит «Коринтианс».
В 2024 году Уэсли провел 44 матча на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.
Ранее «Шахтер» отдал в аренду в «Карпаты» полузащитника Олега Очеретько.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Спортивный директор «горняков» поздравил житомирян с победой
Получайте быстрее всех обзоры матчей на свой телефон в Телеграме!
Судакова за 60+ лям (продаж відбудеться по інформації невідомих джерел) -
куплять Веслі за 40 лям.