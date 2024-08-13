Шахтер хочет приобрести бразильского таланта за 20 млн евро

Донецкий «Шахтер» серьезно интересуется левым вингером бразильского «Коринтианса» Уэсли, сообщает издание UOL Esporte.

По информации источника, представители клуба Украинской Премьер-лиги в последнее время вживую просматривают матчи 19-летнего футболиста.

Отмечается, что «горняки» готовы предложить за игрока гарантированные 16 миллионов евро и еще 4 миллиона бонусами, но, скорее всего, такое предложение все равно не устроит «Коринтианс».

В 2024 году Уэсли провел 44 матча на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

Ранее «Шахтер» отдал в аренду в «Карпаты» полузащитника Олега Очеретько.