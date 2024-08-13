Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер хочет приобрести бразильского таланта за 20 млн евро
Украина. Премьер лига
13 августа 2024, 09:38 | Обновлено 13 августа 2024, 09:40
1585
2

Шахтер хочет приобрести бразильского таланта за 20 млн евро

Весли может покинуть «Коринтианс»

13 августа 2024, 09:38 | Обновлено 13 августа 2024, 09:40
1585
2
Шахтер хочет приобрести бразильского таланта за 20 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine

Донецкий «Шахтер» серьезно интересуется левым вингером бразильского «Коринтианса» Уэсли, сообщает издание UOL Esporte.

По информации источника, представители клуба Украинской Премьер-лиги в последнее время вживую просматривают матчи 19-летнего футболиста.

Отмечается, что «горняки» готовы предложить за игрока гарантированные 16 миллионов евро и еще 4 миллиона бонусами, но, скорее всего, такое предложение все равно не устроит «Коринтианс».

В 2024 году Уэсли провел 44 матча на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

Ранее «Шахтер» отдал в аренду в «Карпаты» полузащитника Олега Очеретько.

По теме:
Борнмут намерен подписать суперталанта Барселоны
Реал нацелился на олимпийского чемпиона для усиления центра защиты
Ашур раскрыл секрет сенсационной победы Полесья над Шахтером
Шахтер Донецк Коринтианс трансферы трансферы УПЛ чемпионат Бразилии по футболу
Дмитро Вербинський Источник: UOL Esporte
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Буткевич признался, что сказал Срна после поражения Шахтера от Полесья
Футбол | 12 августа 2024, 12:58 5
Буткевич признался, что сказал Срна после поражения Шахтера от Полесья
Буткевич признался, что сказал Срна после поражения Шахтера от Полесья

Спортивный директор «горняков» поздравил житомирян с победой

Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Футбол | 13 августа 2024, 03:55 0
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале

Получайте быстрее всех обзоры матчей на свой телефон в Телеграме!

Ващук рассказал, за счет чего Динамо может пройти Рейнджерс
Футбол | 13.08.2024, 07:37
Ващук рассказал, за счет чего Динамо может пройти Рейнджерс
Ващук рассказал, за счет чего Динамо может пройти Рейнджерс
Гле смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Рейнджерс – Динамо
Футбол | 13.08.2024, 06:05
Гле смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Рейнджерс – Динамо
Гле смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Рейнджерс – Динамо
Кубок Италии. Разгром от Пизы, драма для Специи, успехи Лечче и Кальяри
Футбол | 13.08.2024, 07:31
Кубок Италии. Разгром от Пизы, драма для Специи, успехи Лечче и Кальяри
Кубок Италии. Разгром от Пизы, драма для Специи, успехи Лечче и Кальяри
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
Продадуть
Судакова за 60+ лям (продаж відбудеться по інформації невідомих джерел) -  
куплять  Веслі за 40 лям.
Ответить
+1
Pavel_i_CO
Буде два Пэдрьньйо, Гомєс та Вєсло
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Второй худший результат. Украина завершила Олимпиаду в Париже с 12 медалями
Второй худший результат. Украина завершила Олимпиаду в Париже с 12 медалями
11.08.2024, 14:02 96
Олимпийские игры
Игру чемпиона прочитали. Полесье обыграло Шахтер в Киеве
Игру чемпиона прочитали. Полесье обыграло Шахтер в Киеве
11.08.2024, 20:40 282
Футбол
Спортсменка из Китая стала мультимедалисткой ОИ-2024. Сколько наград взяла?
Спортсменка из Китая стала мультимедалисткой ОИ-2024. Сколько наград взяла?
12.08.2024, 04:40 1
Олимпийские игры
Моуриньо хочет подписать в Фенербахче двух звезд Реала
Моуриньо хочет подписать в Фенербахче двух звезд Реала
12.08.2024, 18:05
Футбол
Итоговая медальная таблица ОИ. Какое место заняла сборная Украины?
Итоговая медальная таблица ОИ. Какое место заняла сборная Украины?
12.08.2024, 06:05 55
Олимпийские игры
ВИДЕО. После финального свистка в игре Шахтер – Полесье произошла потасовка
ВИДЕО. После финального свистка в игре Шахтер – Полесье произошла потасовка
11.08.2024, 21:10 12
Футбол
Пушич объяснил, почему Шахтер сенсационно проиграл Полесью во 2-м туре УПЛ
Пушич объяснил, почему Шахтер сенсационно проиграл Полесью во 2-м туре УПЛ
11.08.2024, 23:25 7
Футбол
Соболенко на выход. Известны полуфинальные пары на турнире Торонто
Соболенко на выход. Известны полуфинальные пары на турнире Торонто
11.08.2024, 08:30 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем