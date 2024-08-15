Источник: в ЛНЗ ждут нигерийского форварда, а также опорного полузащитника
Нигериец Фрэнсис Момо выступает за швейцарский клуб Грассхоппер
В черкасском клубе ЛНЗ ожидают усиление из двух футболистов-легионеров, информирует ТаТоТаке.
Нигерийский форвард Фрэнсис Момо выступал за швейцарский клуб «Грассхоппер», а сейчас является свободным агентом.
В минувшем сезоне он провел 28 матчей из забил 5 мячей в чемпионате Швейцарии.
Однако 23-летний нападающий усомнился в переезде в Украину в связи с военными действиями.
Также в ЛНЗ ждут опорного полузащитника, фамилия этого игрока не сообщается.
Кроме того, ЛНЗ может подписать Владислава Калитвинцева, который весной покинул «Александрию».
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