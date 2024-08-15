Источник: в ЛНЗ ждут нигерийского форварда, а также опорного полузащитника

В черкасском клубе ЛНЗ ожидают усиление из двух футболистов-легионеров, информирует ТаТоТаке.

Нигерийский форвард Фрэнсис Момо выступал за швейцарский клуб «Грассхоппер», а сейчас является свободным агентом.

В минувшем сезоне он провел 28 матчей из забил 5 мячей в чемпионате Швейцарии.

Однако 23-летний нападающий усомнился в переезде в Украину в связи с военными действиями.

Также в ЛНЗ ждут опорного полузащитника, фамилия этого игрока не сообщается.

Кроме того, ЛНЗ может подписать Владислава Калитвинцева, который весной покинул «Александрию».