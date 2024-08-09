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Украина. Премьер лига
09 августа 2024, 11:19 | Обновлено 09 августа 2024, 13:04
1150
1

Стало известно, где может продолжить карьеру Калитвинцев

Черкасский клуб ЛНЗ заинтересован в услугах опытного хавбека

09 августа 2024, 11:19 | Обновлено 09 августа 2024, 13:04
1150
1
Стало известно, где может продолжить карьеру Калитвинцев
ФК Александрия. Владислав Калитвинцев

Стало известно, где может продолжить карьеру украинский хавбек Владислав Калитвинцев, который пока находится в поиска нового клуба.

Черкасский клуб ЛНЗ заинтересован в услугах опытного полузащитника, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Приоритетным вариантом для ЛНЗ является иностранный футболист, а Калитвинцев тоже находится в шорт-листе клуба на усиление.

31-летний хавбек в летнее межсезонье покинул «Александрию» и находится в статусе свободного агента.

В прошлом сезоне Калитвинцев провел за «Александрию» 24 матча УПЛ и забил 1 гол.

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трансферы трансферы УПЛ Владислав Калитвинцев ЛНЗ Черкассы свободный агент Игорь Бурбас
Николай Степанюк Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 1
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ffff
В Десні був його зірковий час, на жаль зі скандалом він змінив клуб. Де була його гра в Александрії???
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