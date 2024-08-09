Стало известно, где может продолжить карьеру Калитвинцев

Стало известно, где может продолжить карьеру украинский хавбек Владислав Калитвинцев, который пока находится в поиска нового клуба.

Черкасский клуб ЛНЗ заинтересован в услугах опытного полузащитника, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Приоритетным вариантом для ЛНЗ является иностранный футболист, а Калитвинцев тоже находится в шорт-листе клуба на усиление.

31-летний хавбек в летнее межсезонье покинул «Александрию» и находится в статусе свободного агента.

В прошлом сезоне Калитвинцев провел за «Александрию» 24 матча УПЛ и забил 1 гол.