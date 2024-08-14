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  4. Анастасия Соболева – Мартина Окалова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
14 августа 2024, 16:35 |
72
0

Анастасия Соболева – Мартина Окалова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Барранкилье

14 августа 2024, 16:35 |
72
0
Анастасия Соболева – Мартина Окалова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФТУ. Анастасия Соболева

14 августа украинская теннисистка Анастасия Соболева (№216 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Барранкилье (Колумбия).

Во втором раунде основы украинка сразится против Мартины Окаловой из Словакии (№502 WTA). Время начала поединка – 21:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница сразится против Эмины Бектас (№121 WTA) или Виктории Грунчаковой (№233 WTA).

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Анастасия Соболева смотреть онлайн
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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