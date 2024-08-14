Анастасия Соболева – Мартина Окалова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Барранкилье
14 августа украинская теннисистка Анастасия Соболева (№216 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Барранкилье (Колумбия).
Во втором раунде основы украинка сразится против Мартины Окаловой из Словакии (№502 WTA). Время начала поединка – 21:30 по Киеву.
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Это будет 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница сразится против Эмины Бектас (№121 WTA) или Виктории Грунчаковой (№233 WTA).
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