Анастасия Соболева – Мартина Окалова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 августа украинская теннисистка Анастасия Соболева (№216 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Барранкилье (Колумбия).

Во втором раунде основы украинка сразится против Мартины Окаловой из Словакии (№502 WTA). Время начала поединка – 21:30 по Киеву.

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Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница сразится против Эмины Бектас (№121 WTA) или Виктории Грунчаковой (№233 WTA).

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