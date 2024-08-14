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  4. Даяна Ястремская – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
14 августа 2024, 14:27 |
412
0

Даяна Ястремская – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Цинциннати

14 августа 2024, 14:27 |
412
0
Даяна Ястремская – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

14 августа украинская теннисистка Даяна Ястремская (№34 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Цинциннати (США).

В первом раунде украинка сразится против чешки Каролины Муховой (№35 WTA). Встреча начнется 3-м запуском на корте №7 после матча Доулхайд – Таунсенд. Ориентировочное время начала поединка – 21:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 4-я встреча теннисисток, украинка пока не выигрывала.

В следующем раунде победительница встречи сразится против шестой сеяной американки Джессики Пегулы, которая выиграла недавние соревнования в Торонто.

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WTA Цинциннати смотреть онлайн Даяна Ястремская Каролина Мухова
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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