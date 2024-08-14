ITF14 августа 2024, 14:58 |
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Юлия Стародубцева – Арианне Хартоно. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда в Кэри
14 августа 2024, 14:58 |
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14 августа украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№147 WTA) продолжит выступления на хардовом турнире ITF W100 в Кэри (США).
В матче второго круга соперницей украинки станет Арианне Хартоно из Нидерландов (№151 WTA). Ориентировочное время начала поединка – 19:30 по Киеву после поединка Марино – Кесслер.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница матча сыграет с Хезер Уотсон (№201 WTA) или Лукрецией Стефанини (№179 WTA).
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