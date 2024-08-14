14 августа проходит матч за Суперкубок УЕФА между командами Реал Мадрид и Аталанта.

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Поединок проходит на стадионе Народовы в Варшаве. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

На 68-й минуте звездный французский форвард Килиан Мбаппе сделал счет 2:0 после ассиста Джуда Беллингема.

Для Мбаппе это дебютный поединок за королевский клуб и первый гол!

❗️ ВИДЕО. Дебют мечты! Килиан забил 1-й гол за Реал в матче за Суперкубок УЕФА

ГОЛ! 2:0 Мбаппе, 68 мин.