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Украина. Премьер лига
14 августа 2024, 19:45 | Обновлено 14 августа 2024, 20:06
2533
6

УПЛ перенесла матч Динамо. Игра была между поединками с Зальцбургом в ЛЧ

Игру с Ворсклой сместили на сентябрь

14 августа 2024, 19:45 | Обновлено 14 августа 2024, 20:06
2533
6
УПЛ перенесла матч Динамо. Игра была между поединками с Зальцбургом в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

УПЛ на официальном сайте отметила, что матч 4-го тура чемпионата Украины между «Динамо» и «Ворсклой» перенесен на 18 или 25 сентября.

Игра между киевлянами и полтавчанами должна была пройти между двумя матчами «Динамо» против «Зальцбурга» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Матчи еврокубка пройдут 21 и 27 августа.

Ранее стало известно, что «Зальцбург» аналогичным образом перенес свой матч чемпионата.

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Динамо Киев Динамо - Ворскла Ворскла Полтава РБ Зальцбург Лига чемпионов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо - РБ Зальцбург
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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Комментарии 6
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sahka1981
На радість іржавому аксакалу Іванову, гнилому кавуну)))
А так все норм, австрійці також свою гру перенесли.
Ответить
+8
Александр Шевченко
Молодцы, правильно сделали. Наши пацаны идут все таки в ЛЧ, если пройдут восемь матчей гарантированно будет с топ командами для украинцев. А чем больше таких матчей сыграет Динамо, тем лучше для сборной. Днонецких мы уже видели в матче против Румынии, когда Ребров сразу убрал всяких степаненок и конопель с состава и поменял их на динамовцев, игра стала совсем другой. 
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+5
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New Zealander
Правильно. Хай так само як і австрійці відпочинуть щоб порадували нас таким самим футболом як був з Партизаном. 
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+3
PUMA
Ну логично 🤷‍♂️
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+2
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