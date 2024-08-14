УПЛ перенесла матч Динамо. Игра была между поединками с Зальцбургом в ЛЧ

УПЛ на официальном сайте отметила, что матч 4-го тура чемпионата Украины между «Динамо» и «Ворсклой» перенесен на 18 или 25 сентября.

Игра между киевлянами и полтавчанами должна была пройти между двумя матчами «Динамо» против «Зальцбурга» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Матчи еврокубка пройдут 21 и 27 августа.

Ранее стало известно, что «Зальцбург» аналогичным образом перенес свой матч чемпионата.