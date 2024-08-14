Украина. Премьер лига14 августа 2024, 19:45 | Обновлено 14 августа 2024, 20:06
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УПЛ перенесла матч Динамо. Игра была между поединками с Зальцбургом в ЛЧ
Игру с Ворсклой сместили на сентябрь
14 августа 2024, 19:45 | Обновлено 14 августа 2024, 20:06
2533
6
УПЛ на официальном сайте отметила, что матч 4-го тура чемпионата Украины между «Динамо» и «Ворсклой» перенесен на 18 или 25 сентября.
Игра между киевлянами и полтавчанами должна была пройти между двумя матчами «Динамо» против «Зальцбурга» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Матчи еврокубка пройдут 21 и 27 августа.
Ранее стало известно, что «Зальцбург» аналогичным образом перенес свой матч чемпионата.
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А так все норм, австрійці також свою гру перенесли.