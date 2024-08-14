Марта Костюк – Лулу Сан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 августа украинская теннисистка Марта Костюк (№21 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Цинциннати (США).

Во втором раунде 15-я сеяная украинка сразится против Лулу Сан из Новой Зеландии (№64 WTA). Встреча состоится 5-м запуском на корте №10 после матча Данилина / Хромачева – Носкова / Шнайдер. Ориентировочное время начала поединка – 00:00 по Киеву.

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Это будет 2-я встреча теннисисток, первую выиграла украинка.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Иги Свёнтек (№1 WTA) или Варвары Грачевой (№69 WTA).

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