Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Марта Костюк – Лулу Сан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
14 августа 2024, 15:33 | Обновлено 14 августа 2024, 15:34
679
0

Марта Костюк – Лулу Сан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Цинциннати

14 августа 2024, 15:33 | Обновлено 14 августа 2024, 15:34
679
0
Марта Костюк – Лулу Сан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

15 августа украинская теннисистка Марта Костюк (№21 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Цинциннати (США).

Во втором раунде 15-я сеяная украинка сразится против Лулу Сан из Новой Зеландии (№64 WTA). Встреча состоится 5-м запуском на корте №10 после матча Данилина / Хромачева – Носкова / Шнайдер. Ориентировочное время начала поединка – 00:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 2-я встреча теннисисток, первую выиграла украинка.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Иги Свёнтек (№1 WTA) или Варвары Грачевой (№69 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Ангелина Калинина – Каролин Возняцки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Наоми ОСАКА: «Внутри я слышу крики: «Да что, черт возьми, происходит?!»
WTA Цинциннати Марта Костюк смотреть онлайн Лулу Сан (Радовчич)
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игра в большинстве и результативные замены. Динамо обыграло Рейнджерс
Футбол | 13 августа 2024, 23:41 207
Игра в большинстве и результативные замены. Динамо обыграло Рейнджерс
Игра в большинстве и результативные замены. Динамо обыграло Рейнджерс

Киевляне вышли в решающую стадию квалификации Лиги чемпионов

Рейнджерс – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 13 августа 2024, 18:30 140
Рейнджерс – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Рейнджерс – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Задача усложнилась, однако все остается в наших руках

КОСТЮК: «Честно говоря, не знаю, что было ключом к моей победе над Мертенс»
Теннис | 14.08.2024, 03:49
КОСТЮК: «Честно говоря, не знаю, что было ключом к моей победе над Мертенс»
КОСТЮК: «Честно говоря, не знаю, что было ключом к моей победе над Мертенс»
Динамо опередило Арсенал по количеству побед в Лиге чемпионов
Футбол | 14.08.2024, 09:20
Динамо опередило Арсенал по количеству побед в Лиге чемпионов
Динамо опередило Арсенал по количеству побед в Лиге чемпионов
Беленюк рассказал, почему не пожал руку Гутцайту на встрече олимпийцев
Олимпийские игры | 13.08.2024, 17:03
Беленюк рассказал, почему не пожал руку Гутцайту на встрече олимпийцев
Беленюк рассказал, почему не пожал руку Гутцайту на встрече олимпийцев
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Срна отреагировал на победу Динамо в матче против Рейнджерс
ФОТО. Срна отреагировал на победу Динамо в матче против Рейнджерс
14.08.2024, 09:21 8
Футбол
Агент Лунина сообщил Реалу решение о будущем украинце
Агент Лунина сообщил Реалу решение о будущем украинце
13.08.2024, 21:21 4
Футбол
Манчестер Сити грозит вылет из Английской Премьер-лиги. Что случилось?
Манчестер Сити грозит вылет из Английской Премьер-лиги. Что случилось?
13.08.2024, 09:23 17
Футбол
Странно проигранный сет. Свитолина не без проблем стартовала в Цинциннати
Странно проигранный сет. Свитолина не без проблем стартовала в Цинциннати
14.08.2024, 04:21 2
Теннис
Моуриньо хочет подписать в Фенербахче двух звезд Реала
Моуриньо хочет подписать в Фенербахче двух звезд Реала
12.08.2024, 18:05 2
Футбол
Тренер Полесья честно оценил уровень футбольных способностей Усика
Тренер Полесья честно оценил уровень футбольных способностей Усика
13.08.2024, 10:19 2
Футбол
Рейнджерс – Динамо – 0:2. Пихаленок и Волошин. Видео голов и обзор
Рейнджерс – Динамо – 0:2. Пихаленок и Волошин. Видео голов и обзор
14.08.2024, 00:31
Футбол
Реванш Костюк, доминирование американок, сенсационный титул австралийца
Реванш Костюк, доминирование американок, сенсационный титул австралийца
13.08.2024, 13:05
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем