Марта Костюк – Лулу Сан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Цинциннати
15 августа украинская теннисистка Марта Костюк (№21 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Цинциннати (США).
Во втором раунде 15-я сеяная украинка сразится против Лулу Сан из Новой Зеландии (№64 WTA). Встреча состоится 5-м запуском на корте №10 после матча Данилина / Хромачева – Носкова / Шнайдер. Ориентировочное время начала поединка – 00:00 по Киеву.
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Это будет 2-я встреча теннисисток, первую выиграла украинка.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Иги Свёнтек (№1 WTA) или Варвары Грачевой (№69 WTA).
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