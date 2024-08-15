Единолично с 27 трофеями. Кто самый титулованный игрок Реала в истории?
Лука Модрич с капитанской повязкой поднял трофей Суперкубка УЕФА
14 августа прошел матч за Суперкубок УЕФА между командами Реал Мадрид и Аталанта.
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Поединок состоялся на стадионе Народовы в Варшаве. Игра завершилась победой королевского клуба со счетом 2:0.
Лука Модрич впервые в качестве капитана поднял трофей над головой. Для именитого хорвата это уже 27-й титул в составе королевского клуба. Он стал самым титулованным игроком в истории сливочных.
Топ-5 самых титулованных игроков в истории Реала:
- Лука Модрич – 27
- Начо – 26
- Дани Карвахаль – 26
- Марсело – 25
- Карим Бензема – 25
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