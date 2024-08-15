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Суперкубок УЕФА
15 августа 2024, 00:29 | Обновлено 15 августа 2024, 00:30
603
0

Единолично с 27 трофеями. Кто самый титулованный игрок Реала в истории?

Лука Модрич с капитанской повязкой поднял трофей Суперкубка УЕФА

15 августа 2024, 00:29 | Обновлено 15 августа 2024, 00:30
603
0
Единолично с 27 трофеями. Кто самый титулованный игрок Реала в истории?
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

14 августа прошел матч за Суперкубок УЕФА между командами Реал Мадрид и Аталанта.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе Народовы в Варшаве. Игра завершилась победой королевского клуба со счетом 2:0.

Лука Модрич впервые в качестве капитана поднял трофей над головой. Для именитого хорвата это уже 27-й титул в составе королевского клуба. Он стал самым титулованным игроком в истории сливочных.

Топ-5 самых титулованных игроков в истории Реала:

  1. Лука Модрич – 27
  2. Начо – 26
  3. Дани Карвахаль – 26
  4. Марсело – 25
  5. Карим Бензема – 25

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Дани Карвахаль Лука Модрич Начо Фернандес Марсело Карим Бензема рекорд статистические расклады Реал Мадрид Суперкубок УЕФА Аталанта Реал - Аталанта
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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