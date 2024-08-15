Единолично с 27 трофеями. Кто самый титулованный игрок Реала в истории?

14 августа прошел матч за Суперкубок УЕФА между командами Реал Мадрид и Аталанта.

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Поединок состоялся на стадионе Народовы в Варшаве. Игра завершилась победой королевского клуба со счетом 2:0.

Лука Модрич впервые в качестве капитана поднял трофей над головой. Для именитого хорвата это уже 27-й титул в составе королевского клуба. Он стал самым титулованным игроком в истории сливочных.

Топ-5 самых титулованных игроков в истории Реала: