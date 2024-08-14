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  4. ФОТО. Срна отреагировал на победу Динамо в матче против Рейнджерс
Лига чемпионов
14 августа 2024, 09:21 |
2919
4

ФОТО. Срна отреагировал на победу Динамо в матче против Рейнджерс

Спортивный директор «Шахтера» поздравил киевлян с положительным результатом

14 августа 2024, 09:21 |
2919
4
ФОТО. Срна отреагировал на победу Динамо в матче против Рейнджерс
ФК Шахтер. Дарио Срна

Во вторник, 13 августа 2024 года, состоялся ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между шотландским «Рейнджерс» и киевским «Динамо». Убедительную победу со счетом 2:0 одержала команда гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Утром, на следующий день после поединка, на победу украинского клуба в Instagram-stories отреагировал легендарный экс-футболист и спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна.

В следующем раунде квалификации Лиги чемпионов 2024/25 киевское «Динамо» сыграет против австрийского «РБ Зальцбург». Встречи состоятся 21 и 27 августа. В случае победы в двухматчевом противостоянии «бело-синие» выйдут в основную стадию главного еврокубка.

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Динамо Киев Глазго Рейнджерс Лига чемпионов Рейнджерс - Динамо Дарио Срна фото Шахтер Донецк
Дмитро Вербинський Источник: Instagram
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Комментарии 4
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avk2307
Молодець.
Тільки ще раз хочу відзначити журналістів спорт.юа.
Вчора Решко був просто екс футболіст Динамо, а сьогодні Срна легендарний знову.
Як у вас так виходить? 
Чим легендарний Срна і чому Решко не легендарний?
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+2
Dfkbvj
Констатація факту це привітання??? Ви що курите, спірт.юа
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+2
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scorpio16
в складні часи і запеклі вороги в чемпіонаті забувають про це і об'єднуються.
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+1
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