ФОТО. Срна отреагировал на победу Динамо в матче против Рейнджерс
Спортивный директор «Шахтера» поздравил киевлян с положительным результатом
Во вторник, 13 августа 2024 года, состоялся ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между шотландским «Рейнджерс» и киевским «Динамо». Убедительную победу со счетом 2:0 одержала команда гостей.
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Утром, на следующий день после поединка, на победу украинского клуба в Instagram-stories отреагировал легендарный экс-футболист и спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна.
В следующем раунде квалификации Лиги чемпионов 2024/25 киевское «Динамо» сыграет против австрийского «РБ Зальцбург». Встречи состоятся 21 и 27 августа. В случае победы в двухматчевом противостоянии «бело-синие» выйдут в основную стадию главного еврокубка.
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Тільки ще раз хочу відзначити журналістів спорт.юа.
Вчора Решко був просто екс футболіст Динамо, а сьогодні Срна легендарний знову.
Як у вас так виходить?
Чим легендарний Срна і чому Решко не легендарний?