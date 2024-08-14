ФОТО. Срна отреагировал на победу Динамо в матче против Рейнджерс

Во вторник, 13 августа 2024 года, состоялся ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между шотландским «Рейнджерс» и киевским «Динамо». Убедительную победу со счетом 2:0 одержала команда гостей.

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Утром, на следующий день после поединка, на победу украинского клуба в Instagram-stories отреагировал легендарный экс-футболист и спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна.

В следующем раунде квалификации Лиги чемпионов 2024/25 киевское «Динамо» сыграет против австрийского «РБ Зальцбург». Встречи состоятся 21 и 27 августа. В случае победы в двухматчевом противостоянии «бело-синие» выйдут в основную стадию главного еврокубка.