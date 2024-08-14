Юрий ВЕРНИДУБ: «Если бы я в это не верил, то не был тренером»

15 августа в 20:00 по киевскому времени пройдет ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы.

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В поединке в городе Пльзень на «Дусан Арене» сыграют чешская команда «Виктория» и «Кривбасс» Кривой Рог [первый матч – 2:1].

Наставник криворожского коллектива Юрий Вернидуб провел пресс-конференцию накануне второй встречи с чешским клубом:

– Очень приятно находиться в городе Пльзень, в Чехии. Мы приехали на ответную игру с хорошим настроением. Надеемся на свои сильные стороны. Настроены одержать победу и пройти в следующий раунд.

– Вы тренировали молдовский «Шериф», с которым победили «Реал». Верите ли, что завтра Фортуна снова будет на вашей стороне?

– Если бы я в это не верил, то не был тренером. Вера должна быть всегда. Моя задача как главного тренера – донести этот настрой до каждого из моих ребят. Они должны также верить в победу, выйти завтра и достичь нужного нам результата.

– Не пошатнуло ли психологическое состояние команды поражение от «Карпат»?

– Поражение от «Карпат» – это чемпионат Украины, не больше, а сейчас – Лига Европы. Понимаем, что у нас сейчас тяжелая луна, мы постоянно переезжаем: Украина, Чехия, Словакия. Это очень тяжело. Тем более, в отличие от Виктории, мы добираемся на матчи не самолетами, а автобусом. Нам приходится по три-четыре часа проходить границу. Но это не проблема. Самое главное, что мы – футбольный Клуб из Украины, который шел к своей цели и завтра сыграет ответный матч в третьем раунде Лиге Европы, а затем и в плей-офф. Мы не откажемся от своей мечты, а будем идти до конца.