Любенович рассказал, связана ли его отставка с потерей Минаем места в УПЛ
Сербский специалист отказался рассказать причины такого решения
Сербский специалист Желько Любенович в интервью Sport.ua подтвердил, что подал в отставку с поста главного тренера «Миная», но отказался рассказать причины такого решения.
– Какая причина вашего решения подать в отставку?
– Не хотелось бы об этом говорить. Причин много.
– Одна из них связана с потерей «Минаем» возможности остаться в Премьер-лиге?
– Нет, это вообще не причина. Я был готов работать в Первой лиге, для меня это не проблема.
– Последнее слово в вашей профессиональной судьбе – за президентом клуба или другими лицами руководящего штаба клуба?
– Конечно, за президентом.
Подробности – в эксклюзивном интервью Желько Любеновича для Sport.ua.
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