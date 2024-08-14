Любенович рассказал, связана ли его отставка с потерей Минаем места в УПЛ

Сербский специалист Желько Любенович в интервью Sport.ua подтвердил, что подал в отставку с поста главного тренера «Миная», но отказался рассказать причины такого решения.

– Какая причина вашего решения подать в отставку?

– Не хотелось бы об этом говорить. Причин много.

– Одна из них связана с потерей «Минаем» возможности остаться в Премьер-лиге?

– Нет, это вообще не причина. Я был готов работать в Первой лиге, для меня это не проблема.

– Последнее слово в вашей профессиональной судьбе – за президентом клуба или другими лицами руководящего штаба клуба?

– Конечно, за президентом.

Подробности – в эксклюзивном интервью Желько Любеновича для Sport.ua.