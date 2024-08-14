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Украина. Первая лига
14 августа 2024, 22:49 | Обновлено 14 августа 2024, 23:01
691
0

Любенович рассказал, связана ли его отставка с потерей Минаем места в УПЛ

Сербский специалист отказался рассказать причины такого решения

14 августа 2024, 22:49 | Обновлено 14 августа 2024, 23:01
691
0
Любенович рассказал, связана ли его отставка с потерей Минаем места в УПЛ
ФК Минай. Желько Любенович

Сербский специалист Желько Любенович в интервью Sport.ua подтвердил, что подал в отставку с поста главного тренера «Миная», но отказался рассказать причины такого решения.

– Какая причина вашего решения подать в отставку?

– Не хотелось бы об этом говорить. Причин много.

– Одна из них связана с потерей «Минаем» возможности остаться в Премьер-лиге?

– Нет, это вообще не причина. Я был готов работать в Первой лиге, для меня это не проблема.

– Последнее слово в вашей профессиональной судьбе – за президентом клуба или другими лицами руководящего штаба клуба?

– Конечно, за президентом.

Подробности – в эксклюзивном интервью Желько Любеновича для Sport.ua.

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Желько Любенович чемпионат Украины по футболу Дмитрий Бабенко Первая лига Украины отставка Минай инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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