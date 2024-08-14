Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ДЕМЬЯНЕНКО: «Если б так удалили динамовца, мы бы тоже считали это спорным»
Лига чемпионов
14 августа 2024, 21:23 | Обновлено 14 августа 2024, 22:00
1324
5

ДЕМЬЯНЕНКО: «Если б так удалили динамовца, мы бы тоже считали это спорным»

Бывший игрок и экс-наставник «Динамо» прокомментировал матч с «Рейнджерс»

14 августа 2024, 21:23 | Обновлено 14 августа 2024, 22:00
1324
5
ДЕМЬЯНЕНКО: «Если б так удалили динамовца, мы бы тоже считали это спорным»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший игрок и экс-наставник «Динамо» Анатолий Демьяненко в разговоре с корреспондентом Sport.ua рассказал, кого бы он выделил среди киевских футболистов в поединке 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором украинский клуб обыграл »Рейнджерс» (2:0) и пробился в следующий раунд:

– Чувствовалось, что динамовцы хорошо поработали над исправлением ошибок, допущенных неделю назад в первом поединке в Люблине. Речь идет, прежде всего, об игре в обороне. Помнится, в Польше «Рейнджерс» – особенно в конце матча – серьезно преобладал на втором этаже.

В ответном матче этого уже не было заметно. Я объясняю это тем, что крайние защитники киевлян с помощью полузащитников уже выше встречали хозяев, создавая им трудности с фланговыми проходами и нацеленными передачами.

Во-вторых, практически без ошибок действовали стопперы Попов и Михавко, которые не только справились с выполнением своих прямых обязанностей, но и начинали наступательные операции. На мой взгляд, они, а также вратарь Бущан и вышедший на замену полузащитник Пихаленок были лучшими в «Динамо».

– До 51-й минуты, когда команды играли в равных составах, Динамо почти не угрожало владением хозяев. Почему не получались наступательные действия?

– Наверное, было желание, прежде всего, не пропустить. Это киевлянам удалось, дома шотландцы даже создали меньше голевых моментов, чем в Люблине. Почему у гостей не получалось впереди? Были проблемы с переходом от обороны в атаку, и хозяева успевали перестроиться.

– На ваш взгляд, вторая желтая карточка бразильскому легионеру хозяев была справедливой?

– 50 на 50. Это было решение арбитра, и когда он наказывал бразильца, то не сомневался в своей правоте. Пожалуй, если бы в похожей ситуации удалили с поля динамовца, то мы бы тоже считали это решение спорным.

– Хозяева даже в меньшинстве при поддержке трибун продолжали диктовать условия.

– При таких обстоятельствах добиться перелома игры должны были свежие исполнители. Наставник Александр Шовковский не прогадал, выпустив на поле, прежде всего, Пихаленка и Волошина. Первый добавил осмысленности действиям наших полузащитников, а второй – скорости.

Вратарь хозяев, по-видимому, не владел информацией, что Пихаленок не только не боится брать игру на себя, но и обладает хорошо поставленным ударом. Потому что выстрел Александра из-за пределов штрафной застал его врасплох.

А потом была примерно разыграна комбинация с участием Шапаренко и Волошина, и игру уже можно было закрывать. По моему мнению, динамовцы заслуженно пробились дальше, по крайней мере, в Люблине и Глазго создали больше голевых моментов.

По теме:
ЛЮБЕНОВИЧ: «Подтверждаю информацию, что я подал в отставку»
ДЕМЬЯНЕНКО: «РБ Зальцбург? Австрийский футбол сейчас на подъеме»
ЛЕОНЕНКО: Динамо подарок должно сделать судье. Так и не понял, где красная?
Динамо Киев Глазго Рейнджерс удаление (красная карточка) Лига чемпионов Рейнджерс - Динамо Анатолий Демьяненко инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ШОВКОВСКИЙ: «Я видел и красные карточки похуже в своей карьере»
Футбол | 14 августа 2024, 01:00 16
ШОВКОВСКИЙ: «Я видел и красные карточки похуже в своей карьере»
ШОВКОВСКИЙ: «Я видел и красные карточки похуже в своей карьере»

Главный тренер «Динамо» дал пресс-конференцию после матча с «Рейнджерс»

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед продлил контракт с капитаном
Футбол | 14 августа 2024, 21:11 0
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед продлил контракт с капитаном
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед продлил контракт с капитаном

Бруну Фернандеш получил новый договор

Реал Мадрид – Аталанта. Прогноз и анонс на матч за Суперкубок УЕФА
Футбол | 14.08.2024, 20:01
Реал Мадрид – Аталанта. Прогноз и анонс на матч за Суперкубок УЕФА
Реал Мадрид – Аталанта. Прогноз и анонс на матч за Суперкубок УЕФА
Тарас МИХАЛИК: «Все украинские фанаты хотели бы видеть Динамо в ЛЧ»
Футбол | 14.08.2024, 16:40
Тарас МИХАЛИК: «Все украинские фанаты хотели бы видеть Динамо в ЛЧ»
Тарас МИХАЛИК: «Все украинские фанаты хотели бы видеть Динамо в ЛЧ»
Странно проигранный сет. Свитолина не без проблем стартовала в Цинциннати
Теннис | 14.08.2024, 04:21
Странно проигранный сет. Свитолина не без проблем стартовала в Цинциннати
Странно проигранный сет. Свитолина не без проблем стартовала в Цинциннати
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Remark
Таке враження, що «спорт».юа і я дивилися різні матчі.
Ответить
+2
Виктор Войцеховский
Он наиграл на два удаления. Я думаю, если бы так случилось, сказали бы что игрок идиот, и тренеры, которые не заменили.
Ответить
+2
DK1961
Кроме этого удаления спорт уа больше не о чем писать? Вот беда то, теперь всю оставшуюся жизнь будете сокрушаться, почему киевляне посмели выиграть - и испортить настроение главному благодетелю и спонсору украинского футбола (с лондонской лужайки)...
Ответить
+2
DaVinci
Рейнджерс молодці. Навіть після видалення вони грали у свій футбол. Динамо допомогло більше не видалення, а вдалі заміни
Ответить
+1
Gargantua81
до удаления Динамо не угрожало воротам соперника... после удаления Рейнджерс продолжили диктовать условия...
этот человек смотрел футбол? он был трезв?
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Рейнджерс – Динамо
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Рейнджерс – Динамо
13.08.2024, 06:05 1
Футбол
С кем сыграет Динамо? Итоги 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов
С кем сыграет Динамо? Итоги 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов
14.08.2024, 06:23 28
Футбол
Моуриньо хочет подписать в Фенербахче двух звезд Реала
Моуриньо хочет подписать в Фенербахче двух звезд Реала
12.08.2024, 18:05 2
Футбол
Рейнджерс – Динамо – 0:2. Пихаленок и Волошин. Видео голов и обзор
Рейнджерс – Динамо – 0:2. Пихаленок и Волошин. Видео голов и обзор
14.08.2024, 00:31 1
Футбол
СК Прометей прекратил существование. Эмоциональное заявление Дубинского
СК Прометей прекратил существование. Эмоциональное заявление Дубинского
12.08.2024, 18:34 55
Баскетбол
Пограничники Волыни встретили украинцев-призеров ОИ-2024. Известна причина
Пограничники Волыни встретили украинцев-призеров ОИ-2024. Известна причина
13.08.2024, 10:56 4
Олимпийские игры
Заря возглавила чемпионскую гонку. Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура
Заря возглавила чемпионскую гонку. Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура
13.08.2024, 06:23 12
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Турецкий клуб подписал защитника олимпийской сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Турецкий клуб подписал защитника олимпийской сборной Украины
13.08.2024, 22:23 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем