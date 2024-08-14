ДЕМЬЯНЕНКО: «РБ Зальцбург? Австрийский футбол сейчас на подъеме»

Бывший игрок и экс-руководитель «Динамо» Анатолий Демьяненко в разговоре с корреспондентом Sport.ua дал комментарий о предстоящих поединках 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором украинский клуб будет играть против австрийской команды «РБ Зальцбург».

– Теперь на очереди у киевлян – РБ Зальцбург, который играет в более качественный футбол, чем последние соперники – «Партизан» и «Рейнджерс». Кому отдаете предпочтение в этой паре?

– Жеребьевка выбрала для киевлян достойного визави. Тем более, австрийский футбол сейчас на подъеме.

В конце концов слабых соперников на этом этапе уже не бывает. С другой стороны, украинский клуб с каждым матчем прибавляет на международной арене. Я верю в «Динамо».