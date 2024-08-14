ДЕМЬЯНЕНКО: «РБ Зальцбург? Австрийский футбол сейчас на подъеме»
Экс-игрок и бывший наставник «Динамо» оценил предстоящие матчи ЛЧ
Бывший игрок и экс-руководитель «Динамо» Анатолий Демьяненко в разговоре с корреспондентом Sport.ua дал комментарий о предстоящих поединках 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором украинский клуб будет играть против австрийской команды «РБ Зальцбург».
– Теперь на очереди у киевлян – РБ Зальцбург, который играет в более качественный футбол, чем последние соперники – «Партизан» и «Рейнджерс». Кому отдаете предпочтение в этой паре?
– Жеребьевка выбрала для киевлян достойного визави. Тем более, австрийский футбол сейчас на подъеме.
В конце концов слабых соперников на этом этапе уже не бывает. С другой стороны, украинский клуб с каждым матчем прибавляет на международной арене. Я верю в «Динамо».
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