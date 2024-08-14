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Лига чемпионов
14 августа 2024, 21:47 | Обновлено 14 августа 2024, 21:52
551
0

ДЕМЬЯНЕНКО: «РБ Зальцбург? Австрийский футбол сейчас на подъеме»

Экс-игрок и бывший наставник «Динамо» оценил предстоящие матчи ЛЧ

14 августа 2024, 21:47 | Обновлено 14 августа 2024, 21:52
551
0
ДЕМЬЯНЕНКО: «РБ Зальцбург? Австрийский футбол сейчас на подъеме»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший игрок и экс-руководитель «Динамо» Анатолий Демьяненко в разговоре с корреспондентом Sport.ua дал комментарий о предстоящих поединках 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором украинский клуб будет играть против австрийской команды «РБ Зальцбург».

– Теперь на очереди у киевлян – РБ Зальцбург, который играет в более качественный футбол, чем последние соперники – «Партизан» и «Рейнджерс». Кому отдаете предпочтение в этой паре?

– Жеребьевка выбрала для киевлян достойного визави. Тем более, австрийский футбол сейчас на подъеме.

В конце концов слабых соперников на этом этапе уже не бывает. С другой стороны, украинский клуб с каждым матчем прибавляет на международной арене. Я верю в «Динамо».

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Динамо Киев Анатолий Демьяненко Лига чемпионов инсайд РБ Зальцбург
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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