Я сознательно промолчал после первой пробы динамовцев в нынешней еврокампании. На мой субъективный взгляд, игру «бело-синих» против «Партизана» можно без сомнений и колебаний сразу вынести за скобки. Потому что вице-чемпион Сербии оказался банально неготовым к противостоянию с вице-чемпионом Украины.

И дело было там не столько в настрое и мотивации нашей команды (хотя за это обязательно нужно отдать ей должное), сколько в безалаберности и откровенной слабости оппонентов.

Так что «партизан» переехали на одной левой, и поделом им. Однако получить истинную информацию о нынешнем уровне команды Александра Шовковского по первому раунду (для нас первому) квалификации Лиги чемпионов не удалось. А вот «Глазго Рейнджерс» – это совсем другое кино. И на основании этого кино уже можно и нужно делать выводы.

В этот раз «Динамо» выпал равновеликий коллектив. И по исторической слагаемой, и по нынешним реалиям. Более того, с точки зрения финансовой составляющей «джерс» даже дадут фору киевлянам. Помимо этого, шотландцы обладали изначальным преимуществом в виде ответного поединка на своей арене, где их буйные и неистовые фаны очень часто делают разницу.

Одним словом, соперник у нашей команды на пути в плей-офф ЛЧ был очень и очень серьезный. И если быть до конца откровенным, то лично я не очень-то и верил, что динамовцы пройдут шотландский барьер.

Однако на поверку оказалось, что и функциональная готовность «Рейнджерс» явно оставляла желать лучшего. Да, шотландскую команду в этой связи негоже сравнивать с тем же «Партизаном», но если, опять-таки, говорить объективно, то подопечные Клемана сейчас тоже в той или иной мере находятся в разобранном виде.

И вот этот нюанс – разобранность, неполная готовность оппонента, отсутствие целостности в его игре - один из главных аргументов в пользу «Динамо». Потому что мы можем сколько угодно говорить о силе динамовского центра поля, однако, в то же время, мы должны говорить и о явных проблемах в динамовской защите. Как и о том, что при вполне приличной физической готовности на данном этапе, команды Шовковского пока что не хватает на все девяносто с «хвостиком» минут игры.

ФК Динамо Киев

Собственно, все эти предположения проявились, сыграли в первом поединке соперников. «Динамо» было лучше, «Динамо» заслужило, даже наиграло на победу, но фактически единственная помарка на последних секундах встречи лишила команду заслуженной виктории.

После матча в Люблине ощущение было не из приятных. Нечто вроде того, если бы тебя обокрали на вокзале перед самой посадкой в вагон. В то же время лично у меня не хватило бы ни аргументов, ни злорадства, дабы метнуть хотя бы маленький камешек в динамовский огород. Потому что в данном случае они сделали практически все, что могли. Что умели на данный момент.

***

С другой стороны, после выездного поединка против «рейнджеров» мне как-то сложно подобрать нужные слова, чтобы выразить свое восхищение динамовской игрой. Потому что этого восхищения и нету. Да, обязательно нужно отдать должное нашей команде за победу, за выход в решающий раунд соревнований, за набор очков в свою и общую копилку, за экзамен, который по факту уже сдал динамовский тренер и его подопечные, но вот иных позитивных моментов я, уж извините, не нахожу.

На мой взгляд, главным фактором, предопределившим динамовскую победу, стало удаление в рядах хозяев. Более того, удаление по факту дискуссионное. Не будь красной Жафте, весьма сомнительно, что игра бы завершилась так, как она завершилась.

То есть, с определенной долей понимания того, что я могу оказаться, как минимум, непонятым, я все же решусь озвучить, что «Динамо» в Глазго повезло. Повезло с удалением соперника, повезло разыграть лишнего. С учетом более-менее видимого игрового равенства двух команд факт численного преимущества играет серьезную роль.

А вот дальше обязательно нужно говорить и о том, что игровую численность еще нужно воплотить в забитые мячи. И вот тут-то и сказалась глубина состава динамовской средней линии. Шовковский отлично усилил игру заменами. Отлично среагировал на события после удаления Жафте, потому что сначала, только лишь получив численный перевес, динамовцы как-то стушевались, стали играть менее дисциплинированно и слаженно, чем до того.

ФК Динамо Киев

В общем, «Динамо» удалось с честью выйти из сложившейся благоприятной ситуации. Не без доли везения. Но и с осознанием случившегося, с умением выжимать из минимума максимум.

А еще могу отметить и то, что по сравнению с первой игрой, во второй прибавила в качестве динамовская защита. Особенно это касается действий центрбеков. Обоих.

То есть, резюмируя, нужно отметить, что и футболисты, и тренерский штаб «Динамо» очень качественно и весьма оперативно среагировали на удаление в составе соперника. До этого команда терпела, местами играя, местами мучаясь. Если кого-то и можно выделять на этом отрезке пути, то, разве что, Кабаева.

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А вот дальше сыграли так, как и обязана играть классная команда. А в том, что нынешнее «Динамо» - команда классная, сомнений у меня нет.

Другое дело, что нынешнего потенциала, нынешней глубины состава этой классной команды объективно может не хватить для того, чтобы пройти «Зальцбург». Потому что австрийский завсегдатай еврокубков – все же выше уровня нынешнего «Рейнджерс» (не говоря уже о «Партизане»). Стало быть, и немного выше уровнем нынешнего «Динамо».

Но аппетит ведь приходит во время еды. Если главный экзамен уже сдан, и уже есть гарантированный билет в купе, то почему бы не замахнуться на билет в СВ?