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Лига чемпионов
14 августа 2024, 09:52 | Обновлено 14 августа 2024, 11:31
3088
10

Будь реалистом, требуй невозможного

Валерий Василенко – о выходе «Динамо» в решающую фазу квалификации ЛЧ 

14 августа 2024, 09:52 | Обновлено 14 августа 2024, 11:31
3088
10
Будь реалистом, требуй невозможного
Getty Images/Global Images Ukraine

Я сознательно промолчал после первой пробы динамовцев в нынешней еврокампании. На мой субъективный взгляд, игру «бело-синих» против «Партизана» можно без сомнений и колебаний сразу вынести за скобки. Потому что вице-чемпион Сербии оказался банально неготовым к противостоянию с вице-чемпионом Украины.

И дело было там не столько в настрое и мотивации нашей команды (хотя за это обязательно нужно отдать ей должное), сколько в безалаберности и откровенной слабости оппонентов.

Так что «партизан» переехали на одной левой, и поделом им. Однако получить истинную информацию о нынешнем уровне команды Александра Шовковского по первому раунду (для нас первому) квалификации Лиги чемпионов не удалось. А вот «Глазго Рейнджерс» – это совсем другое кино. И на основании этого кино уже можно и нужно делать выводы.

В этот раз «Динамо» выпал равновеликий коллектив. И по исторической слагаемой, и по нынешним реалиям. Более того, с точки зрения финансовой составляющей «джерс» даже дадут фору киевлянам. Помимо этого, шотландцы обладали изначальным преимуществом в виде ответного поединка на своей арене, где их буйные и неистовые фаны очень часто делают разницу.

Одним словом, соперник у нашей команды на пути в плей-офф ЛЧ был очень и очень серьезный. И если быть до конца откровенным, то лично я не очень-то и верил, что динамовцы пройдут шотландский барьер.

Однако на поверку оказалось, что и функциональная готовность «Рейнджерс» явно оставляла желать лучшего. Да, шотландскую команду в этой связи негоже сравнивать с тем же «Партизаном», но если, опять-таки, говорить объективно, то подопечные Клемана сейчас тоже в той или иной мере находятся в разобранном виде.

И вот этот нюанс – разобранность, неполная готовность оппонента, отсутствие целостности в его игре - один из главных аргументов в пользу «Динамо». Потому что мы можем сколько угодно говорить о силе динамовского центра поля, однако, в то же время, мы должны говорить и о явных проблемах в динамовской защите. Как и о том, что при вполне приличной физической готовности на данном этапе, команды Шовковского пока что не хватает на все девяносто с «хвостиком» минут игры.

ФК Динамо Киев

Собственно, все эти предположения проявились, сыграли в первом поединке соперников. «Динамо» было лучше, «Динамо» заслужило, даже наиграло на победу, но фактически единственная помарка на последних секундах встречи лишила команду заслуженной виктории.

После матча в Люблине ощущение было не из приятных. Нечто вроде того, если бы тебя обокрали на вокзале перед самой посадкой в вагон. В то же время лично у меня не хватило бы ни аргументов, ни злорадства, дабы метнуть хотя бы маленький камешек в динамовский огород. Потому что в данном случае они сделали практически все, что могли. Что умели на данный момент.

***

С другой стороны, после выездного поединка против «рейнджеров» мне как-то сложно подобрать нужные слова, чтобы выразить свое восхищение динамовской игрой. Потому что этого восхищения и нету. Да, обязательно нужно отдать должное нашей команде за победу, за выход в решающий раунд соревнований, за набор очков в свою и общую копилку, за экзамен, который по факту уже сдал динамовский тренер и его подопечные, но вот иных позитивных моментов я, уж извините, не нахожу.

На мой взгляд, главным фактором, предопределившим динамовскую победу, стало удаление в рядах хозяев. Более того, удаление по факту дискуссионное. Не будь красной Жафте, весьма сомнительно, что игра бы завершилась так, как она завершилась.

То есть, с определенной долей понимания того, что я могу оказаться, как минимум, непонятым, я все же решусь озвучить, что «Динамо» в Глазго повезло. Повезло с удалением соперника, повезло разыграть лишнего. С учетом более-менее видимого игрового равенства двух команд факт численного преимущества играет серьезную роль.

А вот дальше обязательно нужно говорить и о том, что игровую численность еще нужно воплотить в забитые мячи. И вот тут-то и сказалась глубина состава динамовской средней линии. Шовковский отлично усилил игру заменами. Отлично среагировал на события после удаления Жафте, потому что сначала, только лишь получив численный перевес, динамовцы как-то стушевались, стали играть менее дисциплинированно и слаженно, чем до того.

ФК Динамо Киев

В общем, «Динамо» удалось с честью выйти из сложившейся благоприятной ситуации. Не без доли везения. Но и с осознанием случившегося, с умением выжимать из минимума максимум.

А еще могу отметить и то, что по сравнению с первой игрой, во второй прибавила в качестве динамовская защита. Особенно это касается действий центрбеков. Обоих.

То есть, резюмируя, нужно отметить, что и футболисты, и тренерский штаб «Динамо» очень качественно и весьма оперативно среагировали на удаление в составе соперника. До этого команда терпела, местами играя, местами мучаясь. Если кого-то и можно выделять на этом отрезке пути, то, разве что, Кабаева.

А вот дальше сыграли так, как и обязана играть классная команда. А в том, что нынешнее «Динамо» - команда классная, сомнений у меня нет.

Другое дело, что нынешнего потенциала, нынешней глубины состава этой классной команды объективно может не хватить для того, чтобы пройти «Зальцбург». Потому что австрийский завсегдатай еврокубков – все же выше уровня нынешнего «Рейнджерс» (не говоря уже о «Партизане»). Стало быть, и немного выше уровнем нынешнего «Динамо».

Но аппетит ведь приходит во время еды. Если главный экзамен уже сдан, и уже есть гарантированный билет в купе, то почему бы не замахнуться на билет в СВ?

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Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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Комментарии 10
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Dovbush
Єдине зауваженн. Автор чомусь пише необов'язкова червона, але ж там була саме жовта без варіантів. І це була друга жовта.
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+7
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Умник
Гарна статья.
Зальцбург швидкий, але Твенте забив 2 м'ячі з кутового.
А у Динамо забитих з кутового десь 5 м'ячів за 5 років)))).
Ну серйозно це проблема також.
Міхавко вчора кращий матч поки що провів.
Але реально хочеться бути з кращими командами.
Гарний буде іспит. 
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+5
Nick.Grabowski
Імхо, в тому суперечливому моменті навіть фолу не було. Не те, що жовтої картки. Звичайний ігровий момент, боротьба за верховий м'яч, де вищий та більший гравець виграв єдиноборство.
Одне задоволення спостерігати за українською футбольної спільнотою після вчорашнього видалення та його аргументацію. 
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+1
Ihor58
Ще не чув, щоб доводилося "з честю  вийти зі сприятливої (???) ситуації".
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0
T-800
СЛАВА СЕРГЕЮ СТАНИСЛАВОВИЧУ И КОМАНДЕ, ФУТБОЛ КОТОРОЙ СОФАСКОРА ОЦЕНИЛ НА УРОВНЕ ТОП-10 ЗА ВЕСЬ ТУРНИР ЕВРО!!!
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0
T-800
хейтеры Реброва, ау! вот начнем приглашать зарубежных специалистов и попрёт ...
так как у Фенербахче вчера с Моуриньо???
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0
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New Zealander
Погоджуюсь з автором, що "головним чинником, який визначив динамівську перемогу, стало вилучення у лавах господарів". Тепер головне, щоб були зроблені правильні висновки. Динамо поки що не виглядає командою здатною виграти від Барселони. А нам потрібні перемоги саме над такими командами. 
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-2
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