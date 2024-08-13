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WTA
13 августа 2024, 13:05 |
239
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Реванш Костюк, доминирование американок, сенсационный титул австралийца

Sport.ua подводит итоги первой недели после ОИ-2024 в Париже 

13 августа 2024, 13:05 |
239
0
Реванш Костюк, доминирование американок, сенсационный титул австралийца
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Завершилась первая полноценная теннисная неделя августа. После Олимпиады многие топовые теннисисты и теннисистки пропустили Открытый чемпионат Канады, что открывало окно возможностей для остальных. Кто-то этим воспользовался сполна. К сожалению, этого нельзя сказать о наших спортсменах.

WTA 1000 Торонто

Финал
Джессика Пегула [3] – Аманда Анисимова – 6:3, 2:6, 6:1

С престижных соревнований в Канаде снялись первая ракетка мира Ига Свёнтек, Елена Рыбакина (№4), Жасмин Паолини (№5), Мария Саккари (№8), Даниэль Коллинс (№9), Барбора Крейчикова (№10), Маркета Вондроушова (№18) и Каролин Гарсия (№26). Тем не менее, в числе участниц оставалось достаточно статусных спортсменок.

Украину в Торонто должны были представлять Марта Костюк, Даяна Ястремская, Элина Свитолина, Ангелина Калинина и Леся Цуренко. В итоге на корт вышли четверо, Калинина на момент старта еще не очухалась от болезни, которая не позволила ей выступить на ОИ в Париже. Ястремская изначально должна была сыграть против Юлии Путинцевой, но ей вроде как повезло со снятием представительницы Казахстана. По итогу Даяна сама не смогла доиграть матч первого круга, а заменившая Путинцеву лаки-лузер Тейлор Таунсенд дошла до 1/4 финала, уничтожив Алену Остапенко (6:2, 6:1) в третьем круге.

Турнирный путь Даяны Ястремской
❌ 1/32 финала – Тейлор Таунсенд [LL] (3:6, 1:3, RET)

Леся Цуренко попала на главную надежду канадских болельщиков Бьянку Андрееску и чудом ее обыграла. Чемпионка US Open 2019 здорово начала, повесив украинке баранку в первом сете, после чего Леся заиграла лучше, а канадка оказалась к этому не готовой. Если вспомнить, что с предыдущих двух очных матчей против украинки Андрееску снималась из-за травм, воспоминания о противостояниях с Цуренко у Бьянки явно не самые приятные. Во втором раунде Леся сразилась с «нейтральной» теннисисткой Анной Калинской и без шансов проиграла ей в двух сетах. Анна далеко не убежала, снявшись в следующем матче против Аманды Анисимовой.

Турнирный путь Леси Цуренко
✅ 1/32 финала – Бьянка Андрееску [WC] (0:6, 6:3, 6:4)
❌ 1/16 финала – Анна Калинская (2:6, 2:6)

Марта Костюк и Элина Свитолина получили проходных соперниц в первом раунде и победили их с одинаковым счетом, после чего во второй раз в карьере схлестнулись в очном противостоянии. Букмекеры считали небольшой фавориткой Свитолину, но Марта уверенно обыграла более опытную оппонентку в стартовой партии. Во втором сете держать стабильно высокий уровень не получилось, чем Элина воспользовалась без зазрений совести. Но уже в третьем сете Костюк показала, почему все же именно она сейчас первая ракетка Украины. Очень жаль, что этот успех не удалось развить. Шансы на выход в 1/4 финала были неплохие, Марта дважды подавала на первый сет против Эммы Наварро, но реализовать свои возможности не получилось. Во втором сете она отдала два гейма после счета 5:5.

Турнирный путь Марты Костюк [11]
✅ 1/32 финала – Татьяна Мария (6:0, 6:2)
✅ 1/16 финала – Элина Свитолина (6:2, 2:6, 6:2)
❌ 1/8 финала – Эмма Наварро [8] (5:7, 5:7)

Турнирный путь Элины Свитолиной
✅ 1/32 финала – Шелби Роджерс (6:0, 6:2)
❌ 1/16 финала – Марта Костюк (2:6, 6:2, 2:6)

Лучшими на турнире в Торонто оказались американки. В 1/4 финала было сразу пять представительниц США, в полуфинале – три, в финале – две. Наварро впервые дошла до полуфинала соревнований такой категории, а Анисимова остановила вторую сеяную Арину Соболенко и пробилась в самый крупный финал в карьере. В матче за титул Аманда уступила Джессике Пегуле, которая второй год подряд стала лучшей на Canadian Open.

Getty Images/Global Images Ukraine. Анисимова и Пегула

Не обошлось и без «нейтральных» теннисисток. Диана Шнайдер прорвалась в 1/4 финала и благодаря этому вытеснила Марту Костюк из топ-20 мирового рейтинга.

Надежда и Людмила Киченок не очень успешно выступили в Торонто, проиграв первые матчи в парном разряде.

ATP 1000 Монреаль

Финал
Алексей Попырин – Андрей Рублев [5] – 6:2, 6:4

У мужчин на канадском Мастерсе из супертопов сыграл только Янник Синнер, который из-за болезни пропустил Игры в Париже. Было понятно, что он еще не набрал лучших кондиций, в 1/4 финала его обыграл Андрей Рублев. Тем не менее, итальянец во всех 10 первых турнирах в этом сезоне дошел как минимум до 1/4 финала. В мужском теннисе с 2015 года такое не удавалось никому.

Рублев в итоге дошел до финала, где неожиданно сыграл с 62-й ракеткой мира Алексеем Попыриным из Австралии. Особой борьбы в матче за титул не получилось, австралиец был слишком хорош, завоевав самый престижный титул в карьере. Что интересно, это было его первое участие в основе этого турнира, а по пути в финал Попырин обыграл трех представителей первой десятки рейтинга ATP, еще и отыграв три матчбола в противостоянии против Григора Димитрова в третьем круге. Для представителей Австралии это была первая победа на Мастерсах с 2003 года, когда Ллейтон Хьюитт стал лучшим в Индиан-Уэллсе.

Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Попырин

Неожиданно выстрелил и 34-летний японец Кеи Нисикори, который сейчас находится в шестой сотне рейтинга ATP. Он впервые за 5 лет дошел до четвертьфинала на Мастерсе. Да, с соперниками немного повезло. Из высокорейтинговых оппонентов был обыгран только нестабильный Стефанос Циципас, который после этого заявил, что отец его больше не тренирует.

Челленджеры и турниры ITF

Анастасия Соболева из квалификации вышла во второй раунд на турнире WTA 125 в Гамбурге, где уступила первой сеяной Майяр Шериф из Египта. Анастасия постепенно играет на более престижных турнирах, это не может не радовать. На этой неделе она уже успешно начала выступления в основе турнира такой же категории в Колумбии. На турнире в Гамбурге выступила и Катерина Байндл, она также во втором раунде проиграла четвертой сеяной Анне Бондар из Венгрии.

Юлия Стародубцева дошла до 1/4 финала на хардовом турнире ITF W100 в Ландисвилле. В первых матчах украинка переиграла представительниц Японии Маи Хонтаму и Сару Саито, но одолеть Маккартни Кесслер из США не получилось.

Виталий Сачко проиграл в первом раунде челленджера в Корденонсе, Италии. Украинец в двух сетах уступил обладателю уайлд-кард Риккардо Бонадио.

Надежда и Марина Колб дошли до финала грунтового турнира ITF W50 в Польше. В матче за титул в Бытоме украинки, посеянные под вторым номером, уступили лидерам посева паре Николь Фосса-Уэрго/Жибек Куламбаева (Италия/Казахстан). Для сестер это был первый парный финал в этом сезоне и 32-й в карьере. Они боролись за свой 11-титул на турнирах ITF. С новой недели украинки дебютировали в топ-200 мирового парного рейтинга.

Другие новости

Матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг между Украиной и Австрией состоится на кортах Мак-Кинни в Техасе, США. Встреча пройдет 16-17 ноября 2024 года, капитаном впервые будет Илья Марченко. Фонд Элины Свитолиной уже во второй раз организовывает матч в США, с Румынией играли во Флориде. Как вы понимаете, болельщики остались у разбитого корыта. Если кто и мог попасть в условную Польшу, Литву и т.д., то в США добраться гораздо сложнее, да и есть ли смысл. Семичасовая разница во времени тоже не очень радует. Но главное, конечно, результат.

Элина Свитолина вернулась к работе с тренером Энди Беттлсом, с которым разошлась в конце 2021 года после пятилетнего сотрудничества. Больше всего удивило то, что после завершения работы с Рамоном Слейтером Элина заявила о желании найти тренера, который привнесет что-то новое, будет разделять ее взгляды на будущее и будет ее вдохновлять. По второму пункту Беттлс наверняка подходит, а вот по первому и третьему есть вопросы. Ранее Свитолину критиковали, что работа с Энди – это максимальная зона комфорта, и с этим трудно не согласиться. В общем, выбор тренера разочаровал. Это тот случай, когда очень хотелось бы ошибаться.

Getty Images/Global Images Ukraine. Энди Беттлс (справа)

Американские теннисистки Джессика Пегула и Коко Гофф больше не сыграют вместе в парном разряде в этом сезоне. А дальше как получится.

Янник Синнер стал первым игроком, квалифицировавшимся на Итоговый турнир ATP. В прошлом году он дошел до финала перед своими родными болельщиками на Inalpi Arena в Турине, где в итоге уступил Новаку Джоковичу. У женщин также официально подтвердили квалификацию Иги Свёнтек, но для многих это уже давно не новость.

Известная румынская теннисистка Сорана Кырстя перенесла операцию на стопе и пропустит остаток сезона. В прошлом году она дошла до 1/4 финала на US Open.

Что касается Открытого чемпионата США, то Рафаэль Надаль официально заявил, что на американском мейджоре в этом году он не сыграет. Следующим турниром грунтового короля станет Кубок Лейвера в Берлине, который пройдет с 20 по 22 сентября. Вероятно, это будет последний турнир в карьере Рафы.

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Рафаэль Надаль статьи Надежда Киченок эксклюзив Марта Костюк Анастасия Соболева итоги недели в теннисе Юлия Стародубцева Алексей Попырин
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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