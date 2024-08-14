Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виктория – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Европы Квалификация
Виктория Пльзень
15.08.2024 20:00 - : -
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
14 августа 2024, 07:54 | Обновлено 14 августа 2024, 08:08
131
0

Виктория – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 августа в 20:00 видеотрансляцию матча 3-го раунда Лиги Европы

14 августа 2024, 07:54 | Обновлено 14 августа 2024, 08:08
131
0
Виктория – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 августа в 20:00 по киевскому времени пройдет ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы.

В поединке в городе Пльзень на «Дусан Арене» сыграют чешская команда «Виктория» и «Кривбасс» Кривой Рог.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом матче в словацком городе Кошице была зафиксирована победа команды из Чехии со счетом 2:1.

Победитель этой пары гарантирует себе евроосень и выйдет в Q4 Лиги Европы, где сыграет против шотландской команды «Хартс».

Команда, которая проиграет, перейдет в 4-й раунд квалификации Лиги конференций, в котором встретится с испанским клубом «Бетис».

Виктория – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводится на телеканале УПЛ-ТБ, который доступен на ОТТ-платформах и в кабельных сетях.

По теме:
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Виктория – Кривбасс
Лига Европы. Клуб из маленького города Молдовы гарантировал себе евроосень
Назначен судья на ответный матч Лиги Европы между Викторией и Кривбассом
Лига Европы Виктория Пльзень Кривбасс Кривой Рог смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С кем сыграет Динамо? Итоги 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 14 августа 2024, 06:23 23
С кем сыграет Динамо? Итоги 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов
С кем сыграет Динамо? Итоги 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов

Киевляне сыграют в Q4 против астрийского РБ Зальцбург

ЗАХОВАЙЛО: «Тот, кто предложил купить Пихаленка в Динамо – достоин премии»
Футбол | 14 августа 2024, 04:59 1
ЗАХОВАЙЛО: «Тот, кто предложил купить Пихаленка в Динамо – достоин премии»
ЗАХОВАЙЛО: «Тот, кто предложил купить Пихаленка в Динамо – достоин премии»

Футбольный менеджер прокомментировал победу «Динамо» над «Рейнджерс»

Агент Лунина сообщил Реалу решение о будущем украинце
Футбол | 13.08.2024, 21:21
Агент Лунина сообщил Реалу решение о будущем украинце
Агент Лунина сообщил Реалу решение о будущем украинце
Пограничники Волыни встретили украинцев-призеров ОИ-2024. Известна причина
Олимпийские игры | 13.08.2024, 10:56
Пограничники Волыни встретили украинцев-призеров ОИ-2024. Известна причина
Пограничники Волыни встретили украинцев-призеров ОИ-2024. Известна причина
ТАВЕРНЬЕ: «Я спросил судью. Он объяснил, что это был удар локтем в лицо»
Футбол | 14.08.2024, 07:23
ТАВЕРНЬЕ: «Я спросил судью. Он объяснил, что это был удар локтем в лицо»
ТАВЕРНЬЕ: «Я спросил судью. Он объяснил, что это был удар локтем в лицо»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реванш Костюк, доминирование американок, сенсационный титул австралийца
Реванш Костюк, доминирование американок, сенсационный титул австралийца
13.08.2024, 13:05
Теннис
Игра в большинстве и результативные замены. Динамо обыграло Рейнджерс
Игра в большинстве и результативные замены. Динамо обыграло Рейнджерс
13.08.2024, 23:41 192
Футбол
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Рейнджерс – Динамо
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Рейнджерс – Динамо
13.08.2024, 06:05 1
Футбол
Беленюк рассказал, почему не пожал руку Гутцайту на встрече олимпийцев
Беленюк рассказал, почему не пожал руку Гутцайту на встрече олимпийцев
13.08.2024, 17:03
Олимпийские игры
Тренер Полесья честно оценил уровень футбольных способностей Усика
Тренер Полесья честно оценил уровень футбольных способностей Усика
13.08.2024, 10:19 2
Футбол
Рейнджерс – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Рейнджерс – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
13.08.2024, 18:30 139
Футбол
Где смотреть онлайн матч за Суперкубок УЕФА Реал – Аталанта
Где смотреть онлайн матч за Суперкубок УЕФА Реал – Аталанта
14.08.2024, 07:01 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем