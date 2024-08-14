Виктория Пльзень

Виктория – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 августа в 20:00 видеотрансляцию матча 3-го раунда Лиги Европы
15 августа в 20:00 по киевскому времени пройдет ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы.
В поединке в городе Пльзень на «Дусан Арене» сыграют чешская команда «Виктория» и «Кривбасс» Кривой Рог.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В первом матче в словацком городе Кошице была зафиксирована победа команды из Чехии со счетом 2:1.
Победитель этой пары гарантирует себе евроосень и выйдет в Q4 Лиги Европы, где сыграет против шотландской команды «Хартс».
Команда, которая проиграет, перейдет в 4-й раунд квалификации Лиги конференций, в котором встретится с испанским клубом «Бетис».
Виктория – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча проводится на телеканале УПЛ-ТБ, который доступен на ОТТ-платформах и в кабельных сетях.
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