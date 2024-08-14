Лига конференций. Команда Безуса прошла дальше, разгром от Астаны
Кипрская Омония во второй раз переиграла Фехервар из Венгрии
Вечером 14 августа состоялись два ответных матча 3-го раунда квалификации Лиги конференций 2024/25.
Дальше прошла Омония, команда украинского хавбека Романа Безуса. Кипрский клуб во второй раз переиграла Фехервар из Венгрии (1:0 дома, 2:0 в гостях)
Роман Безус не попал в заявку, поскольку продолжает восстановление после травмы ахилла, полученной в апреле.
Астана из Казахстана дома устроила разгром румынскому клубу Корвинул (6:1) после выездной победы в первой игре (2:1).
Лига конференций 2024/25
3-й раунд квалификации (Q3). Ответные матчи, 14 августа
Астана (Казахстан) – Корвинул Хунедоара (Румыния) – 6:1 (первый матч – 2:1)
Голы: Чинеду, 13, 68, Томасов, 57, 76, Грипши, 73, Астанов, 84 – Велисар, 78.
Фехервар (Венгрия) – Омония (Кипр) – 0:2 (первый матч – 0:1)
Голы: Семедо, 28, Какуллис, 90+5
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