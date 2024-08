Вляпалась в историю. Китайская теннисистка проиграла 22 матча подряд

35-летняя китайская теннисистка Чжан Шуай снова проиграла.

На этот раз китаянка уступила Диане Шнайдер (1:6, 4:6) 14 августа в 1/32 финала хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати (США). Встреча завершилась за 58 минут. Это уже 22-е поражение подряд для Чжан.

Чжан Шуай уже несколько раз переписала собственный антирекорд для женщин, но теперь установила новый антирекорд поражений в истории тенниса. Винсент Спэйди в ATP-Туре с октября 1999-го по июнь 2000-го проиграл 21 матч подряд.

Longest losing streaks in ATP/WTA history:



22 - Zhang Shuai (Feb. 2023 - Aug. 2024)

21 - Vince Spadea (Oct. 1999 - Jun. 2000)



Spadea's 24-year-old 'record' is no more. pic.twitter.com/XdZm5n1CpO