Вляпалась в историю. Китайская теннисистка проиграла 22 матча подряд
Чжан Шуай уступила Диане Шнайдер в 1-м раунде турнира WTA 1000 в Цинциннати
35-летняя китайская теннисистка Чжан Шуай снова проиграла.
На этот раз китаянка уступила Диане Шнайдер (1:6, 4:6) 14 августа в 1/32 финала хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати (США). Встреча завершилась за 58 минут. Это уже 22-е поражение подряд для Чжан.
Чжан Шуай уже несколько раз переписала собственный антирекорд для женщин, но теперь установила новый антирекорд поражений в истории тенниса. Винсент Спэйди в ATP-Туре с октября 1999-го по июнь 2000-го проиграл 21 матч подряд.
Longest losing streaks in ATP/WTA history:— Bastien Fachan (@BastienFachan) August 14, 2024
22 - Zhang Shuai (Feb. 2023 - Aug. 2024)
21 - Vince Spadea (Oct. 1999 - Jun. 2000)
Spadea's 24-year-old 'record' is no more. pic.twitter.com/XdZm5n1CpO
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