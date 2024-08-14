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  4. Вляпалась в историю. Китайская теннисистка проиграла 22 матча подряд
WTA
14 августа 2024, 22:42 |
445
4

Вляпалась в историю. Китайская теннисистка проиграла 22 матча подряд

Чжан Шуай уступила Диане Шнайдер в 1-м раунде турнира WTA 1000 в Цинциннати

14 августа 2024, 22:42 |
445
4
Вляпалась в историю. Китайская теннисистка проиграла 22 матча подряд
Getty Images/Global Images Ukraine. Чжан Шуай

35-летняя китайская теннисистка Чжан Шуай снова проиграла.

На этот раз китаянка уступила Диане Шнайдер (1:6, 4:6) 14 августа в 1/32 финала хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати (США). Встреча завершилась за 58 минут. Это уже 22-е поражение подряд для Чжан.

Чжан Шуай уже несколько раз переписала собственный антирекорд для женщин, но теперь установила новый антирекорд поражений в истории тенниса. Винсент Спэйди в ATP-Туре с октября 1999-го по июнь 2000-го проиграл 21 матч подряд.

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Чжан Шуай Диана Шнайдер антирекорд WTA Цинциннати
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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Muskrat2
Як цьому поросяті зав'язали хустинку в п'ять років, так воно й досі ходить. 
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0
Демід Романчиков
Стабильность признак класса 
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0
Serhii P.
Перейшла б вона грати WTA-35, щоб перервати цю серію
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0
Saar
Тут все ясно: мейд ін чайна
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0
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