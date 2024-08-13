Англия13 августа 2024, 16:53 |
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ВИДЕО. Зинченко и Эльнени угадывают, кто фанат Арсенала
Украинский хавбек стал гостем шоу
13 августа 2024, 16:53 |
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Украинский полузащитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко вместе с партнером по команде, Мохамедом Эльнени, стал гостем шоу «Guess the Gooner».
В нем гостям нужно найти фейкового фаната «Арсенала» среди пяти кандидатов, задавая им вопросы на тему «Канониров» и их истории боления за клуб:
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