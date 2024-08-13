ВИДЕО. Зинченко и Эльнени угадывают, кто фанат Арсенала

Украинский полузащитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко вместе с партнером по команде, Мохамедом Эльнени, стал гостем шоу «Guess the Gooner».

В нем гостям нужно найти фейкового фаната «Арсенала» среди пяти кандидатов, задавая им вопросы на тему «Канониров» и их истории боления за клуб: