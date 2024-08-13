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  4. ВИДЕО. Зинченко и Эльнени угадывают, кто фанат Арсенала
Англия
13 августа 2024, 16:53 |
152
0

ВИДЕО. Зинченко и Эльнени угадывают, кто фанат Арсенала

Украинский хавбек стал гостем шоу

13 августа 2024, 16:53 |
152
0
ВИДЕО. Зинченко и Эльнени угадывают, кто фанат Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский полузащитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко вместе с партнером по команде, Мохамедом Эльнени, стал гостем шоу «Guess the Gooner».

В нем гостям нужно найти фейкового фаната «Арсенала» среди пяти кандидатов, задавая им вопросы на тему «Канониров» и их истории боления за клуб:

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Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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