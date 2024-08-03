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Теннис
03 августа 2024, 19:25 | Обновлено 03 августа 2024, 19:30
2864
10

Очередное золото Китая. Определена чемпионка Олимпиады-2024 по теннису

Чжэн Циньвень в двух сетах переиграла Донну Векич и завоевала золотую медаль в Париже

03 августа 2024, 19:25 | Обновлено 03 августа 2024, 19:30
2864
10
Очередное золото Китая. Определена чемпионка Олимпиады-2024 по теннису
Getty Images/Global Images Ukraine

7-я ракетка мира из Китая Чжэн Циньвень завоевала золотую медаль Олимпийских игр 2024 в Париже.

В финале соревнований китаянка в двух сетах переиграла представительницу Хорватии Донну Векич, которая занимает 21-е место в рейтинге WTA.

Олимпийские игры 2024. Финал

Чжэн Циньвень (Китай) [6] – Донна Векич (Хорватия) [13] – 6:2, 6:3

Это была третья встреча соперниц. Чжэн выиграла 2-й очный поединок.

Для Чжэн Циньвень это первое выступление на Олимпиаде. Она завоевала 16-е золото для сборной Китая на этих Играх в столице Франции и четвертое для своей страны в истории на олимпийском теннисном турнире.

На своей пути к чемпионству Чжэн, помимо Векич, разобралась с Сарой Эррани, Аранчей Рус, Эммой Наварро, Анжелик Кербер и Игой Свентек.

Кроме того, Чжэн Циньвень продлила свой винстрик до 11 поединков. До старта ОИ-2024 она завоевала титул на грунтовом турнире WTA 250 в Палермо.

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Чжэн Циньвень Донна Векич теннис на Олимпиаде Олимпийские игры 2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 10
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vitaha33
Шкода, тут мала бути Марта або Еліна 
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+6
T-800
ото так Костюк была близка к золоту в этом турнире?))
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+2
vbrjkf
Китаянка виглядала свіжішою. Виснажливий матч з Мартою не минув даром, так що Марта теж допомогла китаянці.
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+1
Vitaly Kozak
Найтяжчим матчем на шляху до золота у китаянки, як не дивно, видалася гра з віковою Кербер.
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0
Nick.Grabowski
Молодчинка, китаянка. Чудовий турнір. Заслужена перемога. 
Ответить
0
Raien
Хто дивився матч, за рахунок чого переграла? 
Ответить
0
introvert
Ну що ж, все по ділу. Хоча тепер Марта не зможе сказати, що програла чемпіонці)
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0
Fdail
 можливо єдина китаянка ,яка досягла успіху на ґрунті 
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-2
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