Очередное золото Китая. Определена чемпионка Олимпиады-2024 по теннису

7-я ракетка мира из Китая Чжэн Циньвень завоевала золотую медаль Олимпийских игр 2024 в Париже.

В финале соревнований китаянка в двух сетах переиграла представительницу Хорватии Донну Векич, которая занимает 21-е место в рейтинге WTA.

Олимпийские игры 2024. Финал

Чжэн Циньвень (Китай) [6] – Донна Векич (Хорватия) [13] – 6:2, 6:3

Это была третья встреча соперниц. Чжэн выиграла 2-й очный поединок.

Для Чжэн Циньвень это первое выступление на Олимпиаде. Она завоевала 16-е золото для сборной Китая на этих Играх в столице Франции и четвертое для своей страны в истории на олимпийском теннисном турнире.

На своей пути к чемпионству Чжэн, помимо Векич, разобралась с Сарой Эррани, Аранчей Рус, Эммой Наварро, Анжелик Кербер и Игой Свентек.

Кроме того, Чжэн Циньвень продлила свой винстрик до 11 поединков. До старта ОИ-2024 она завоевала титул на грунтовом турнире WTA 250 в Палермо.

Qinwen Queen of Paris! 👑🥇



Qinwen Zheng becomes the first Chinese player to ever win a singles gold medal at the Olympic Tennis Event!#Paris2024 | #Olympics | #tennis pic.twitter.com/ZNYR2lND8N