Стали известны победители на турнирах WTA в Палермо и Будапеште

В воскресенье, 21 июля, завершились турниры WTA в Палермо (Италия) и Будапеште (Венгрия).

В итальянском Палермо главный приз в финале разыграли китаянка Чжэн Циньвень и Каролина Мухова из Чехии. В трех сетах победила 21-летняя Циньвень, которая завоевала третий титул в карьере.

В венгерской столице – Будапеште – в решающей встрече за трофей сошлись «нейтральные» Диана Шнайдер и Александра Саснович. Теннисисткам хватило двух партий, чтобы Шнайдер доказала свой перевес и забрала главный приз.

WTA Палермо. Финал

Чжэн Циньвень (Китай, 1) – Каролина Мухова (Чехия, 2) – 6:4, 4:6, 6:2

WTA Будапешт. Финал

Диана Шнайдер (1) – Александра Саснович – 6:4, 6:4