Стали известны победители на турнирах WTA в Палермо и Будапеште
Трофеи завоевали Чжэн Циньвень и Диана Шнайдер
В воскресенье, 21 июля, завершились турниры WTA в Палермо (Италия) и Будапеште (Венгрия).
В итальянском Палермо главный приз в финале разыграли китаянка Чжэн Циньвень и Каролина Мухова из Чехии. В трех сетах победила 21-летняя Циньвень, которая завоевала третий титул в карьере.
В венгерской столице – Будапеште – в решающей встрече за трофей сошлись «нейтральные» Диана Шнайдер и Александра Саснович. Теннисисткам хватило двух партий, чтобы Шнайдер доказала свой перевес и забрала главный приз.
WTA Палермо. Финал
Чжэн Циньвень (Китай, 1) – Каролина Мухова (Чехия, 2) – 6:4, 4:6, 6:2
WTA Будапешт. Финал
Диана Шнайдер (1) – Александра Саснович – 6:4, 6:4
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