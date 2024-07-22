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WTA
22 июля 2024, 02:29 | Обновлено 22 июля 2024, 02:40
25
0

Стали известны победители на турнирах WTA в Палермо и Будапеште

Трофеи завоевали Чжэн Циньвень и Диана Шнайдер

22 июля 2024, 02:29 | Обновлено 22 июля 2024, 02:40
25
0
Стали известны победители на турнирах WTA в Палермо и Будапеште
Getty Images/Global Images Ukraine. Чжэн Циньвень

В воскресенье, 21 июля, завершились турниры WTA в Палермо (Италия) и Будапеште (Венгрия).

В итальянском Палермо главный приз в финале разыграли китаянка Чжэн Циньвень и Каролина Мухова из Чехии. В трех сетах победила 21-летняя Циньвень, которая завоевала третий титул в карьере.

В венгерской столице – Будапеште – в решающей встрече за трофей сошлись «нейтральные» Диана Шнайдер и Александра Саснович. Теннисисткам хватило двух партий, чтобы Шнайдер доказала свой перевес и забрала главный приз.

WTA Палермо. Финал

Чжэн Циньвень (Китай, 1) – Каролина Мухова (Чехия, 2) – 6:4, 4:6, 6:2

WTA Будапешт. Финал

Диана Шнайдер (1) – Александра Саснович – 6:4, 6:4

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WTA Палермо WTA Будапешт Чжэн Циньвень Каролина Мухова Диана Шнайдер Александра Саснович
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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