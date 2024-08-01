Без Костюк. Определены участницы 1/2 финала Олимпийских игр 2024
Марта в трех сетах проиграла Векич, Свентек прошла Коллинс, победы Шмидловой и Чжэн
31 июля состоялись матчи 1/4 финала олимпийского женского теннисного турнира 2024 в Париже, который проводится на кортах Ролан Гаррос.
Марта Костюк в трех напряженных сетах проиграла Донне Векич. Далее хорватка встретится с Анной Каролиной Шмидловой, которая неожиданно одолела Барбору Крейчикову.
Ига Свентек прошла Даниэль Коллинс. Американка не сумела продолжить поединок, снявшись в третьей партии.
Соперницей Иги в полуфинале станет Чжэн Циньвень. Китаянка в четвертьфинале переиграла Анжелик Кербер.
Четвертьфинальные противостояния пройдут 1 августа.
Олимпийские игры 2024. Женщины. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Ига Свентек [1] – Даниэль Коллинс [8] – 6:1, 2:6, 4:1, RET., Коллинс
Анжелик Кербер – Чжэн Циньвень [6] – 7:6 (7:4), 4:6, 6:7 (6:8)
Нижняя часть сетки
Барбора Крейчикова [9] – Анна-Каролина Шмидлова – 4:6, 2:6
Марта Костюк [12] – Донна Векич [13] – 4:6, 6:2, 6:7 (8:10)
Олимпийские игры 2024. Женщины. Пары 1/2 финала
Ига Свентек [1] – Чжэн Циньвень [6]
Анна-Каролина Шмидлова – Донна Векич [13]
Semifinals are set in Paris 🫡— wta (@WTA) July 31, 2024
[1] Swiatek vs. [6] Zheng
Schmiedlova vs. [13] Vekic#Paris2024 | #Tennis pic.twitter.com/8wgbPTAnBh
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