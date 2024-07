Без Костюк. Определены участницы 1/2 финала Олимпийских игр 2024

31 июля состоялись матчи 1/4 финала олимпийского женского теннисного турнира 2024 в Париже, который проводится на кортах Ролан Гаррос.

Марта Костюк в трех напряженных сетах проиграла Донне Векич. Далее хорватка встретится с Анной Каролиной Шмидловой, которая неожиданно одолела Барбору Крейчикову.

Ига Свентек прошла Даниэль Коллинс. Американка не сумела продолжить поединок, снявшись в третьей партии.

Соперницей Иги в полуфинале станет Чжэн Циньвень. Китаянка в четвертьфинале переиграла Анжелик Кербер.

Четвертьфинальные противостояния пройдут 1 августа.

Олимпийские игры 2024. Женщины. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свентек [1] – Даниэль Коллинс [8] – 6:1, 2:6, 4:1, RET., Коллинс

Анжелик Кербер – Чжэн Циньвень [6] – 7:6 (7:4), 4:6, 6:7 (6:8)

Нижняя часть сетки

Барбора Крейчикова [9] – Анна-Каролина Шмидлова – 4:6, 2:6

Марта Костюк [12] – Донна Векич [13] – 4:6, 6:2, 6:7 (8:10)

Олимпийские игры 2024. Женщины. Пары 1/2 финала

Ига Свентек [1] – Чжэн Циньвень [6]

Анна-Каролина Шмидлова – Донна Векич [13]

