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Теннис
01 августа 2024, 01:52 | Обновлено 01 августа 2024, 02:13
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Без Костюк. Определены участницы 1/2 финала Олимпийских игр 2024

Марта в трех сетах проиграла Векич, Свентек прошла Коллинс, победы Шмидловой и Чжэн

01 августа 2024, 01:52 | Обновлено 01 августа 2024, 02:13
300
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Без Костюк. Определены участницы 1/2 финала Олимпийских игр 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

31 июля состоялись матчи 1/4 финала олимпийского женского теннисного турнира 2024 в Париже, который проводится на кортах Ролан Гаррос.

Марта Костюк в трех напряженных сетах проиграла Донне Векич. Далее хорватка встретится с Анной Каролиной Шмидловой, которая неожиданно одолела Барбору Крейчикову.

Ига Свентек прошла Даниэль Коллинс. Американка не сумела продолжить поединок, снявшись в третьей партии.

Соперницей Иги в полуфинале станет Чжэн Циньвень. Китаянка в четвертьфинале переиграла Анжелик Кербер.

Четвертьфинальные противостояния пройдут 1 августа.

Олимпийские игры 2024. Женщины. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свентек [1] – Даниэль Коллинс [8] – 6:1, 2:6, 4:1, RET., Коллинс
Анжелик Кербер – Чжэн Циньвень [6] – 7:6 (7:4), 4:6, 6:7 (6:8)

Нижняя часть сетки

Барбора Крейчикова [9] – Анна-Каролина Шмидлова – 4:6, 2:6
Марта Костюк [12] – Донна Векич [13] – 4:6, 6:2, 6:7 (8:10)

Олимпийские игры 2024. Женщины. Пары 1/2 финала

Ига Свентек [1] – Чжэн Циньвень [6]
Анна-Каролина Шмидлова – Донна Векич [13]

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Anatoliy65
Да Іга візьме золото, Марта молодець билася до останнього, трохи не повезло.
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