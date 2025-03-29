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  4. С кем сыграет Калинина? Состоялась жеребьевка турнира WTA 500 в Чарльстоне
WTA
29 марта 2025, 22:25 | Обновлено 29 марта 2025, 22:27
277
0

С кем сыграет Калинина? Состоялась жеребьевка турнира WTA 500 в Чарльстоне

Ангелина в 1-м раунде выйдет на корт против теннисистки, которая пройдет квалификацию

29 марта 2025, 22:25 | Обновлено 29 марта 2025, 22:27
277
0
С кем сыграет Калинина? Состоялась жеребьевка турнира WTA 500 в Чарльстоне
WTA

29 марта состоялась жеребьевка грунтового турнира WTA 500 в Чарльстоне, США.

На этом пятисотнике выступит украинская теннисистка Ангелина Калинина. В 1-м раунде основной сетки она сыграет против теннисистки, которая преодолеет квалификацию.

Если Калинина сумеет выйти во второй круг, то встретится с Анной Калинской [14].

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Первый номер посева получила четвертая ракетка мира Джессика Пегула. Она, как и еще 16 сеяных, стартует с 1/16 финала. Ее первая соперница будет или Хезер Уотсон, или теннисистка из квалов.

Действующая победительница соревнований Даниэль Коллинс посеяна под седьмым номером.

Вторая сеяная – чемпионка Australian Open 2025 Мэдисон Киз. В 1/8 финала она встретится либо с Кэролайн Доулхайд, либо с Элизабет Коччаретто.

Основная сетка в Чарльстоне стартует 31 марта. Финал состоится 6 апреля.

Возможные четвертьфиналы по посеву:

  • Джессика Пегула [1] – Даниэль Коллинс [7]
  • Чжэн Циньвень [3] – Диана Шнайдер [6]
  • Аманда Анисимова [8] – Эмма Наварро [4]
  • Дарья Касаткина [5] – Мэдисон Киз [2]

Сетка турнира WTA 500 в Чарльстоне

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Ангелина Калинина WTA Чарльстон Джессика Пегула Мэдисон Киз Даниэль Коллинз
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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