С кем сыграет Калинина? Состоялась жеребьевка турнира WTA 500 в Чарльстоне

29 марта состоялась жеребьевка грунтового турнира WTA 500 в Чарльстоне, США.

На этом пятисотнике выступит украинская теннисистка Ангелина Калинина. В 1-м раунде основной сетки она сыграет против теннисистки, которая преодолеет квалификацию.

Если Калинина сумеет выйти во второй круг, то встретится с Анной Калинской [14].

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Первый номер посева получила четвертая ракетка мира Джессика Пегула. Она, как и еще 16 сеяных, стартует с 1/16 финала. Ее первая соперница будет или Хезер Уотсон, или теннисистка из квалов.

Действующая победительница соревнований Даниэль Коллинс посеяна под седьмым номером.

Вторая сеяная – чемпионка Australian Open 2025 Мэдисон Киз. В 1/8 финала она встретится либо с Кэролайн Доулхайд, либо с Элизабет Коччаретто.

Основная сетка в Чарльстоне стартует 31 марта. Финал состоится 6 апреля.

Возможные четвертьфиналы по посеву:

Джессика Пегула [1] – Даниэль Коллинс [7]

Джессика Пегула [1] – Даниэль Коллинс [7] Чжэн Циньвень [3] – Диана Шнайдер [6]

Чжэн Циньвень [3] – Диана Шнайдер [6] Аманда Анисимова [8] – Эмма Наварро [4]

Аманда Анисимова [8] – Эмма Наварро [4] Дарья Касаткина [5] – Мэдисон Киз [2]

Сетка турнира WTA 500 в Чарльстоне