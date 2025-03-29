С кем сыграет Калинина? Состоялась жеребьевка турнира WTA 500 в Чарльстоне
Ангелина в 1-м раунде выйдет на корт против теннисистки, которая пройдет квалификацию
29 марта состоялась жеребьевка грунтового турнира WTA 500 в Чарльстоне, США.
На этом пятисотнике выступит украинская теннисистка Ангелина Калинина. В 1-м раунде основной сетки она сыграет против теннисистки, которая преодолеет квалификацию.
Если Калинина сумеет выйти во второй круг, то встретится с Анной Калинской [14].
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Первый номер посева получила четвертая ракетка мира Джессика Пегула. Она, как и еще 16 сеяных, стартует с 1/16 финала. Ее первая соперница будет или Хезер Уотсон, или теннисистка из квалов.
Действующая победительница соревнований Даниэль Коллинс посеяна под седьмым номером.
Вторая сеяная – чемпионка Australian Open 2025 Мэдисон Киз. В 1/8 финала она встретится либо с Кэролайн Доулхайд, либо с Элизабет Коччаретто.
Основная сетка в Чарльстоне стартует 31 марта. Финал состоится 6 апреля.
Возможные четвертьфиналы по посеву:
- Джессика Пегула [1] – Даниэль Коллинс [7]
- Чжэн Циньвень [3] – Диана Шнайдер [6]
- Аманда Анисимова [8] – Эмма Наварро [4]
- Дарья Касаткина [5] – Мэдисон Киз [2]
Сетка турнира WTA 500 в Чарльстоне
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