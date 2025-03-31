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  4. Палмер мог перейти в Ман Юнайтед. Известно, почему переход не случился
Англия
31 марта 2025, 11:57 |
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Палмер мог перейти в Ман Юнайтед. Известно, почему переход не случился

Коулу Палмеру предложили более серьезный контракт

31 марта 2025, 11:57 |
190
0
Палмер мог перейти в Ман Юнайтед. Известно, почему переход не случился
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

Английский полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер мог оказаться в «Манчестер Юнайтед», сообщает Metro.

Колин Литтл, который является тренером молодежной команды «Манчестер Юнайтед», рассказал о несостоявшемся трансфере:

«Я довольно хорошо знаю семью Коула Палмера , я знаю его папу и его дядю, и мы (прим. – «Манчестер Юнайтед») были близки к тому, чтобы получить Коула Палмера, когда ему было около 16, верьте этому или нет».

«На самом деле он всегда был болельщиком «Манчестер Юнайтед», и все равно это было близко, помню, как я говорил».

В конце концов «Манчестер Сити» сделали для Коула хорошее предложение и он связал свое будущее с «горожанами».

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» намерен украсть защитника у «Барселоны».

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Коул Палмер Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Челси трансферы трансферы АПЛ
Даниил Кирияка Источник: Metro
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